Türk bağışçıya El Kaide hatırası

Türkiye ayağı çöküyor

Kurban paraları Afganistan’a

Operasyon, örgütün Türkiye yapılanmasının, Afganistan’da bulunan Serdar Elbaşı’nın talimatlarıyla Adana’dan yönetildiğinin belirlenmesi üzerine başladı. Şüphelilerin 17 Ocak’ta evlerine eşzamanlı operasyon yapıldı. Örgütün Türkiye sorumlusu olduğu öne sürülen Ebubekir Aslan, örgüt üyeleriyle Ankara’da yakalandı. Afganistan ve Pakistan’da eğitim gören Aslan’ın market işlettiği, örgütün haberleşme merkezi olarak marketi kullandığı öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde ele geçen bilgisayar ve CD’lerin incelenmesiyle, operasyonlar farklı kentlere kaydırıldı. Birkaç günde yakalanan 130’un üzerindeki şüpheli arasında örgütün bazı yöneticileri de yer aldı. Şüphelilerin, gençleri kandırıp “cihat elemanı” olarak yetiştirdikleri ve başta Afganistan olmak üzere Çeçenistan, Irak ve İran’a göndererek eylem yaptırdıkları öne sürüldü.Yapılan operasyonlarla örgütün Türkiye ayağının çökme aşamasına getirildiği belirtildi. Adana’da gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. 21 şüpheliden 16’sı tutuklandı, 5’i serbest bırakıldı. Van’daki gözaltına 5 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mersin’de yakalanan 17 kişiden altısı tutuklandı. İstanbul ve Kocaeli’de gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 30 kişiden 10’u tutuklandı.Örgütün Kurban Bayramı öncesinde ‘kurban kampanyası’ düzenleyip elde ettiği parayı Afganistan’a gönderdiği de ortaya çıktı. Kurban başına 130 dolar verenlere verenlere, adlarına kesildiği söylenen kurbanlıkların fotoğraflarının gönderildiği tespit edildi. Fotoğraflarda çocuklar ellerinde kurban sahibinin adının yazılı olduğu kâğıtla ve silahlarla poz veriyor.