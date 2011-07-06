-TÜRK AVUKAT KAHN'IN SAVUNMASINI ÖRNEK ALDI KOCAELİ (A.A) - 06.07.2011 - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan sanığın avukatı, müştekinin, eski IMF Başkanı Kahn'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi olan kadın gibi güvenilmez olduğunu öne sürerek, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Sanık tahliye edildi. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Gencay Kayan ile avukatı Nazmi Küçükosmanoğlu katıldı. Sanığın tecavüz ettiği öne sürülen müşteki Zeynep S. ise duruşmaya gelmedi. Sanık avukatı Küçükosmanoğlu Adli Tıp Kurumu raporunda mağdurun iç çamaşırı üzerindeki spermlerin başka şahıslara ait olduğunun belirtildiğini ifade ederek, bunun mağdur Zeynep S'nin güvenilmez bir kişi olduğunu gösterdiğini ileri sürdü. Müşteki kadının eski eşinin boşanmak için aile mahkemesine sunduğu dilekçenin bu güvenilmezliği açık bir şekilde gösterdiğini anlatan Küçükosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Mağdure birlikte çalıştığı güvenlik görevlisine eşi için yaşlı olduğunu, cinsel yönden işinin bittiğini ve genç bir erkekle evleneceğini söylemiş, 4 talibi olduğunu söylemiştir. Mağdurun bu sözleri ve davranışları kendisinin güvenilmez bir kişi olduğunu göstermektedir. Son günlerde kamuoyuna yansıyan eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın suçlandığı olayda da aynı durum ortaya çıkmış. Müştekinin doğru söylemediği anlaşılarak eski IMF Başkanı Kahn serbest bırakılmıştır. Hem Adli Tıp Kurumundan gelen rapor ve hem de mağdurun özellikleri nedeniyle müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum.'' Sanık Kayan da, daha önceki duruşmadaki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, ''Avukatıma katılıyorum. Tahliyemi istiyorum'' dedi. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, mağdurenin ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasını kararlaştırdı. Kurum tarafından 2 Aralık 2011 tarihine randevu verildiğine dikkati çeken heyet, delil durumu, dosya kapsamı, tutuklanma tarihi ve mağdureye Adli Tıp Kurumu tarafından verilen randevu tarihi gözetilerek sanığın tahliyesine karar verdi. Cumhuriyet Savcısı Ali Çoban'ın hazırladığı iddianamede, 26 Kasım 2010'da sanık Kayan'ın iş görüşmesi yapmak için iş yerine gelen Zeynep S'ye tecavüz ettiği belirtiliyordu.