-Türk AVM'ler dünyayı sardı ADANA (A.A) - 25.08.2011 - Türkiye'ye İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu (TUSKON) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Coşkun, Türkiye'deki ekonomik büyümenin alışveriş merkezlerini (AVM) yurt dışına taşıdığını bildirdi. Coşkun, son yıllarda ülke genelinde sayıları hızla artan AVM'lerin, Türkiye'de edinilen tecrübe ile ülke sınırlarını aştığını ifade etti. AVM'lerin markalaşma sürecine önemli katkıları olduğunu vurgulayan Coşkun, Türk girişimcilerin Avrupa, Orta Asya ve Afrika'da yaptığı AVM'lerin sayısının yaklaşık 100'e ulaştığını kaydetti. AVM'lerin ortak hareket ettiği firmaları da yurt dışına götürdüğünü dile getiren Coşkun, şöyle devam etti: ''AVM'ler çığ gibi büyürken Türk firmalarının da markalaşma sürecini hızlandırıyor. Türk yatırımcılar fason üretim mantığından çıkıp kendi markalarıyla Türkiye ve dünyada hizmet vermek istiyor. Avrupa Çin'de 10 dolara yaptırdığı ürünü 150 dolara satıyor. Türkiye ise aynı ürünü markalaşmadığı için 30 dolara ancak satabiliyor. Müşteriler Avrupa markası ürünü 10 dolara alırken geri kalan 140 doları markaya ödüyor.'' Türkiye'nin inşaat sektöründe söz sahibi olduğunu vurgulayan Coşkun, ''Şu an 3. sıradayız. Orantısız bir kıyaslama olacak ama rakiplerimizin biri Çin, diğeri de ABD. Bu iki ülke dünya ekonomisinin yüzde 40'ına sahip. Kendi ölçeğimizde baz aldığımızda sektörde birinci sıradayız'' diye konuştu. Türklerin AVM inşaatı yaparak büyük tecrübe kazandığını vurgulayan Ahmet Coşkun, ''Türklerin yaptığı AVM'lerin standardı Avrupa'yı geçmeye başladı. Dünyada hızlı AVM yapan başka ülke yok. Rönesans, Türkmenler ve Özyeğin Grubu'nun yanı sıra bazı inşaat firmaları da yurt dışında modern AVM'lere imza atıyor'' dedi. ''Yatırımlar Türk'ün olduğu ülkelere değil pazara göre yapılıyor'' diyen Coşkun, şöyle devam etti: ''Artık dünyanın neresinde pazar var oraya bakılıyor. Eskisi gibi Türk var mı yok mu? diye bakılmıyor. AVM'ler ya da iş yerleri Türk'ün olduğu yere yere göre açılınca sonuç vermez. Mağazalar açıldığında müşterisinin en fazla yüzde 10'u Türk oluyor'' -Kiralar döviz kurundan sabitlensin- Coşkun, AVM'lerin Türkiye'de insanların kaliteli ürünleri ucuza almaya başlamasını sağladığını vurgulayarak, daha önce erişilemeyen markalara herkesin AVM'ler sayesinde rahatça ulaştığını ifade etti. Özellikle AVM'lerdeki kiraların döviz cinsinden olması nedeniyle ekonomik dalgalanmaların olduğu dönemlerde perakendecilere yük oluştuğunu vurgulayarak, ''Perakendeciler AVM'lerin ortağı gibi. Ancak AVM'lerdeki kiralar döviz cinsinden olduğundan ekonomik dalgalanmanın olduğu dönemlerde perakendecilere özellikle yurt içinde yüzde 20 gibi bir yük geldi. Hammadde ve bütün girdiler pahalanırken bir de döviz cinsinden kiraların artması bütün dengeleri değiştiriyor. Bazı AVM'ler kur sabitleme yaparak perakendecilere büyük kolaylık sağlıyor. Bu uygulamanın yaygınlaştırılmalı lazım'' diye konuştu.