-TÜRK ATLETLER FİNALDE BARCELONA (A.A) - 29.07.2010 - 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türk atletler Kemal Koyuncu ve Mert Girmalegese finale yükseldi. İlk seride yarışan Mert Girmalegese, 13:36.32'lik derecesiyle serisinde 5. olarak finale çıkmayı başardı. İkinci seride ise Kemal Koyuncu 13:47.41'lik derecesiyle serisinde 7. olmasına rağmen gruplardaki ilk 5'lerin ardından en iyi derece yapan ilk 5 atlet arasına girmeyi başardı ve adını finale yazdırdı. Koyuncu ile birlikte aynı seride yarışan milli atlet Halil Akkaş ise 14:07.42'lik dereceyle serisinde 10. olarak elendi. Kemal Koyuncu, yaptığı değerlendirmede, ''Türkiye'ye heyecan yaratacak bir final koşmak istiyorum'' dedi. Finalde Mert ile birlikte koşacak olmalarının ''bir avantaj'' olabileceğini kaydeden Koyuncu, ''Zaten Mert ile aynı odada kalıyorum. Bu sabah yarışla ilgili konuşmuştuk. Artık final için de konuşacağız. Ülkemiz için en iyisini yapmaya çalışacağım'' diye konuştu. Kemal Koyuncu, ayak bileğindeki ağrıların geçmediğini de sözlerine ekledi.