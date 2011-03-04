-TÜRK ATLET YELİZ KURT YARI FİNALE YÜKSELDİ PARİS (A.A) - 04.03.2011 - 31. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası 800 metre yarışlarında bayanlarda Yeliz Kurt yarı finale yükseldi. 50 ülkeden 629 sporcunun katılımıyla, 18 bin seyirci kapasiteli Palais Omnisports Paris Bercy (POPB) salonunda düzenlenen şampiyonanın ilk gün akşam seansında, bayanlar 800 metrede Türk atletler Merve Aydın ve Yeliz Kurt piste çıktı. Serilerini ilk iki sırada tamamlayan atletler ile en iyi dört dereceyi yapanların yarı finale yükseldiği yarışta, Yeliz Kurt serisini üçüncü sırada bitirmesine karşın en iyi dereceyi yapan dört atlet arasında yer almayı başardı ve yarı final hakkını elde etti. İkinci seride piste çıkan Kurt, yarışta 2.03.02'lik dereceyle koştu. Rus Yevgeniya Zinurova'nın 2.01.07'lik zamanıyla birinci sırada yer aldığı seriyi, Linda Marguet 2.02.21'lik derecesiyle ikinci sırada bitirdi. -SAKATLANAN MERVE AYDIN YARIŞA VEDA ETTİ- İlk seride yarışan Aydın ise yarışın 3. turunda sakatlanarak yarışa veda etti. İlk turu ikinci sırada bitiren milli atlet, ikinci turu geçtikten sonra aniden yere düştü. Sağ bacağı üzerine basamadığı görülen Aydın, sağlık ekibi tarafından tekerlekli sandalyeyle salon dışına çıkarıldı. Aydın'ın sağ bileğinin döndüğü ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Seride, birinciliği 2.03.24'lük derecesiyle Tatyana Paliyenko elde ederken, Litvanyalı Egle Balciunaite 2.03.74'lük zamanıyla ikinci sırada yer aldı. -HALİT KILIÇ ELENDİ- Erkekler 800 metre elemelerinde beşinci seride piste çıkan Halit Kılıç ise serisini geçemeyerek yarı final hakkını yitirdi. Beş atlet arasında son tura kadar dördüncü sırada yer alan Kılıç, 1.53.33'lük derecesiyle yarışı beşinci sırada bitirdi. Yarışta, serilerini ilk 2 sırada tamamlayan ve en iyi iki dereceyi yapan atletler yarı finale yükseldi. Birinciliği 1.50.99'luk derecesiyle Ukraynalı Oleksandr Osmolovych elde ederken, Büyük Britanya'dan Andrew Osagie 1.51.09'luk zamanıyla ikinci sırada yer aldı. Millilerin akşam seansı, Meliz Redif ve Pınar Saka'nın bayanlar 400 metre yarı final mücadelesiyle devam edecek.