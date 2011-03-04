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Spor

TÜRK ATLET DUDU KARAKAYA ELENDİ PARİS (A.A)

04 Mart 2011 21:12

-TÜRK ATLET DUDU KARAKAYA ELENDİ PARİS (A.A) - 04.03.2011 - 31. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası bayanlar 1500 metre elemelerinde piste çıkan milli atlet Dudu Karakaya, serisini geçemeyerek final hakkını elde edemedi. 50 ülkeden 629 sporcunun katılımıyla, 18 bin seyirci kapasiteli Palais Omnisports Paris Bercy (POPB) salonunda düzenlenen şampiyonanın ilk gün akşam seansında, bayanlar 1500 metrede Türk atlet Dudu Karakaya yarıştı. Serilerini ilk iki sırada bitiren atletler ile en iyi üç dereceyi yapanların finale yükseldiği mücadelede Karakaya, ilk turda gerilere düştüğü yarışta elendi. Milli atlet, 4:30.29'luk derecesiyle serisini sekizinci ve son sırada bitirdi. Seriyi, Rus Yelena Arzhakova 4:10.29'luk derecesiyle birinci, Polonyalı Sylwia Ejdys de 4:11.04'lük zamanıyla ikinci sırada tamamladı. Millilerin bugünkü yarış programı, Meliz Redif ve Pınar Saka'nın bayanlar 400 metre yarı final mücadelesiyle sona erecek.

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