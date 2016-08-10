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Dünya

“Türk ataşeler, Yunanistan’da kayıplara karıştı” iddiası

Ataşelerin aileleri ile birlikte toplam 8 kişi oldukları öğrenildi

10 Ağustos 2016 19:33

Türkiye'nin Atina Silahlı Kuvvetler Ataşesi Kurmay Albay İlhan Yaşıtlı ve Deniz Ataşesi Albay Halis Tunç'un aileleri ile birlikte kayıplara karıştığı öne sürüldü. İki albayın aileleri ile birlikte nerede oldukları konusunda Atina'da herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki’nin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı 7 Ağustos’ta Yunan Dışişleri Bakanlığı’ndan Albay Yaşıtlı ve Albay Tunç’un akreditasyonlarının iptalini istedi. Yunan Dışişleri Bakanlığı da ayın gün akreditasyon iptalini gerçekleştirdi.

İki albayın ne zaman kayıplara karıştıkları bilinmiyor. Albay Yaşıtlı ve Albay Tunç’un 29 Temmuz’da Atina yakınlarındaki Salamina Deniz Üssü’nde Nato’nun bir devir teslim törenine de davetli olmalarına rağmen katılmadıkları belirlendi. Ataşelerin aileleri ile birlikte toplam 8 kişi oldukları öğrenildi.

Yunan medyası, iki albayın darbecilere yakın oldukları suçlanmalarından korkarak kayıplara karıştıklarını yazdı. Elefteros Tipos gazetesi, albayların İtalya’ya kaçmış olabileceklerini ileri sürdü.

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yunanistanataşeİlhan YaşıtlıHalis Tunç

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