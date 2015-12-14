Reuters: Türk askeri Musul’dan çekiliyor

Reuters, Türkiye'nin Musul'daki Başika kampındaki askerlerinin bir bölümünün yeni düzenleme kapsamında kuzeye doğru intikal ettiğini duyurdu. Türk askerinin Kuzeye doğru intikal ettiği haberini Anadolu Ajansı da doğrulayıp abonelerine servis etti.

Reuters'ın haberine göre askeri kaynaklar, Türkiye'nin Irak'ın Musul kenti yakınlarındaki Başika kampındaki askerlerinin bir bölümünün yapılan yeni düzenleme kapsamında kuzeye doğru intikal ettiğini söyledi.

Reuters'a konuşan kaynaklar geçen Cuma günü Başbakanlık tarafından açıklanan "yeni düzenleme"yi hatırlatarak bu çerçevede Başika kampındaki Türk askerlerinin bir bölümünün kuzeye doğru intikal ettiğini belirtti.

Hakan Fidan ve Feridun Sinirlioğlu Bağdat'a gitmişti

Türkiye'nin önceki hafta Başika kampına gönderdiği Türk askerleri Bağdat yönetiminin tepkisine neden olmuş, konuyla ilgili olarak MİT müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu Bağdat'a giderek temaslarda bulunmuştu.

Bu ziyaretin ardından Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Başika'daki kampa yönelik son dönemde yoğunlaşan güvenlik riskleri nedeniyle artırılan koruma gücüne mensup askeri personelin alandaki eğitim ve güvenlik durumuna göre yeniden tanzimi hususu da Irak Hükümeti'nin hassasiyeti dikkate alınarak kararlaştırılmıştır" denilmişti.



Ancak bu açıklamaya rağmen Bağdat yönetimi konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine getirmeye karar vermişti.

AA da doğruladı

Anadolu Ajansı da haberi doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Irak'ta Başika bölgesindeki konuşlu Türk askeri unsurlarından bir kısmının, yeni bir düzenleme kapsamında Irak'ın kuzeyine intikal ettiği öğrenildi."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10 Aralık Perşembe günü Irak'la yaşanan Musul'a asker gönderme krizini değerlendirerek "Bizim askerlerimiz eğitimci olarak oraya gitti. Geri çekilmek gibi bir şey söz konusu değil" açıklaması yapmıştı.

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