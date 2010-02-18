Türk askerini yıl sonuna kadar çekin!

T24 - Avrupa Parlamentosu'nun ardından, AB'den de "Türk askerini Kıbrıs'tan çekin" diyen bir rapor geliyor. Ancak bu kez, çekilme için yıl sonuna kadar süre tanınıyor.



Avrupa Parlamentosu'nun ardından Avrupa Birliği'nden de Türkiye'yi rahatsız edecek bir rapor geliyor.

AB'nin Bölgeler Komitesi tarafından hazırlanan "Avrupa Birliği ve Genişleme Politikaları" adlı taslak raporda, Türkiye'ye Kıbrıs'tan askerlerini çekmesi için yıl sonuna kadar süre tanınıyor.

Raporda türkiye'ye yönelik birçok eleştiri ve talep de yer alıyor.

AB'nin Yerel Yönetimler Komitesi'nde Yunanistan'ı temsil eden Hıristiyan Demokrat Yorgo Papastergiou tarafından kaleme alınan taslak rapor, geçen ay Avrupa Parlamentosu'nda oylanan rapordan daha sert ifadeler içeriyor.

Taslak raporda yine "Türkiye'nin askerlerini Kıbrıs'tan çekmesi", ve Maraş'ın Rumlara verilmesi talep ediliyor. Ancak bu kez, Türk askerinin adadan ayrılması için yıl sonuna kadar süre tanınıyor.





Limanlarınızı derhal açın





Metinde, Türkiye'nin limanlarını Rum Kesimi'ne derhal açması çağrısı yapılıyor. Gecikmenin, katılım sürecini aksatacağı uyarısnda bulunuluyor.

Ayrıca Türkiye, kadın hakları, ayrımcılkla mücadele, dini özgürlükler, azınlık hakları, ifade özgürlüğü, işkence ve yolsuzlukla mücadele gibi konularda yeterli adımları atmamakla eleştiriliyor. Bozcaada ve Gökçeada'daki Rum azınlığın sorunlarının çözülmesi talep ediliyor.

Raporda yer alan bir diğer talep ise, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ekümenik sıfatının tanınması ve Heybeliada Ruhban Okulunun açılması.

Taslakta, TBMM'nin Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmasını "savaş nedeni" sayan kararının değişmesi de isteniyor.