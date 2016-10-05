Türk askerini 'işgalci güçler' olarak tanımlayan Irak'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Irak’ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el-Alevi, dün Irak Meclisi’nde Türkiye aleyhine alınan karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Irak Parlamentosu, Türkiye'yi 'işgalci güçler' olarak nitelerken, Türk askerlerinin Irak'tan çıkarılması için karar almıştı.

"İşgalci güçler"

Irak parlamentosunda dün alınan kararla, Türkiye'nin Musul'a bağlı Başika'daki askeri varlığının kabul edilmediği duyurulmuştu. Irak Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Aldığımız karar, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'nin çağrılıp nota verilmesi, Türk güçlerinin 'işgalci güçler' olarak sayılması ve Irak topraklarından çıkarılması için gerekenlerin yapılması, Türk güçlerinin Irak'a girmesini talep edenler hakkında yargıya başvurmak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının kınanması ve kabul edilmediği, Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerin gözden geçirilmesi, Türk güçlerinin ülkeden çıkarılması için hükümetin BMGK ve BM'ye acilen başvurması, hükümetin ayrıca ülkenin egemenliğinin korunması için siyasi ve diplomatik yollara başvurması talebini içeriyor."

Bunun üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan dün gece bir açıklama yapılarak, "Irak Temsilciler Meclisi’nin 4 Ekim 2016 tarihinde aldığı kararı kınıyoruz. Özellikle söz konusu kararın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin ithamlar içeren bölümünü şiddetle protesto ediyor ve kabul edilemez buluyoruz" denilmişti.