Türk askerine NATO standartlarında silah

T24- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaç duyduğu askeri mühimmat malzemelerini karşılayan MKEK Genel Müdürlüğü'nün, tedarik programına alarak uluslararası düzeyde ihaleye çıkardığı keskin nişancı tüfeği dürbünü ile ilgili ihale sonuçlandı.

Anadolu Ajans'ın haberine göre; Jandarma Genel Komutanlığı için NATO standartlarına uygun olarak tedarik edilecek 110 adet keskin nişancı tüfeği dürbünü kuruma ait tesislerde üstlenici firma tarafından imal edilecek. Bu konuda MKEK Genel Müdürlüğünün açtığı ihaleyi bir Türk firmasının kazandığı öğrenildi. 6 firmanın teklif verdiği ihalede en uygun 193 bin 210 Euro tutarında teklif verildi.

Programa göre, keskin nişancı tüfeği dürbünleri MKEK'nin Kırıkkale'deki silah fabrikasında üretilecek.

Özellikleri

Jandarma birimlerince birlikte hazırlanan teknik şartnameye uygun olarak tedarik edilecek keskin nişancı dürbünlerinin tamamı aynı tip marka ve modelde olacak. Dürbünlerde kullanılan metal parçalar paslanmaz ve korozyona dayanıklı malzemeden üretilecek.

Kurum envanterlerine daha sağlıklı bir şekilde kayıt altına alınabilmeleri için de alınacak dürbünlerin üzerinde imalat yılı, seri numarası, NATO stok numarası (varsa) gibi gerekli olan bilgiler de yer alacak. Objektif mercek ünitesi, Oküler mercek ünitesi olacak dürbünler, 3-12 arasında değiştirilebilir büyütme oranlarına sahip olacak.