Türk askeri anıtına saldırdılar

T24- İsrail'deki Türk Büyükelçiliği önünde düzenlenen protesto gösterisi sırasında taş atılmasının ardından, ülkenin güneyinde Beersheba (Birüssebi) kentinde bulunan Birinci Dünya Savaşı sırasında ölen Türk askerleri için yapılan anıt, saldırıya uğradı.







Beersheba'da Türk askerleri anıtına boya ile İbranice "İsrail ordusu çok iyi yaptın" anlamına gelen "Kol Hakavod Letzahal" sözleri yazılırken, İsrail bayrağı yanındaki Türk bayrağı da yakıldı.



Bu arada, Beersheba Belediye Başkanı Rubik Danilovich, eylemi "şiddetli ve kabadayıca" niteleyerek sert dille kınadı.





Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği önünde Perşembe akşamı geç saatlerde düzenlenen protesto gösterisi sırasında taş atıldı.





İsrail medyasına göre, bin kadar göstericinin katıldığı eylem sırasında üç kişi gözaltına alındı.



İsrail Ordusu'ndan yeni iddia







İsrail ordusu kaynakları, "Mavi Marmara" gemisindeki aktivistlerin elindeki silahlarını denize attıkları yolunda kanıtların bulunduğunu öne sürdü.





İsrail Radyosu, İsrail ordusu kaynaklarına dayanarak "Mavi Marmara" yolcularının silahları denize attıklarına ilişkin kanıtların bulunduğunu belirtirken, soruşturma yürüten yetkililerin, gemide yaptıkları aramalarda İsrail ordusunun silahlarına uymayan dürbünler gibi silah parçalarını ortaya çıkarttıklarını belirtti.



Aramalara ilişkin raporda ayrıca gemide, "askerlerin kaçırılması ve öldürülmesi" senaryolarına ilişkin şifreli mesajların da bulunduğu da savunuldu.