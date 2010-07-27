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TÜRK ASKERİ ADEN KÖRFEZİNE UĞURLANDI AKSAZ (A.A)

27 Temmuz 2010 14:50

-TÜRK ASKERİ ADEN KÖRFEZİNE UĞURLANDI  AKSAZ (A.A) - 27.07.2010 - TCG Gökçeada Firkateyni, Aden Körfezinde Birleşik Deniz Kuvvetlerine bağlı olarak görev yapmak üzere Aksaz'daki deniz üssünden yola çıktı. TCG Gökçeada, gemi komutanı Deniz Kurmay Yarbay Cihat Aşan ile personelin koşar adım gemiye binmesi ve gemiye Türk bayrağının çekilmesinin ardından limandan ayrıldı. TCG Gökçeada'ya liman çıkışına kadar 1 helikopter eşlik ederek, selamladı. Törene katılan askerler, ''Sizlerle gurur duyuyoruz'', ''Provanız Nete Olsun'', ''Denizleriniz Sakin Olsun'' yazılı pankartlar açtı. Törende asker çocuklarının ''Babam Gökçeada'da'', ''En Büyük Gökçeada'', ''Sizinle Gurur Duyuyoruz'' yazılı şapkalar taktığı görüldü. -GÖKÇEADA FİRKATEYNİ- Gemide, AB-212 helikopteri, Sualtı Taarruz Timi, Sualtı Görev Timi bulunuyor. TCG Gökçeada, görev kapsamında Görev Kuvveti 151 taktik komutasında keşif-gözetleme faaliyetleri yürüterek, deniz haydutluğuna karşı milli angajman kuralları çerçevesinde hareket icra edecek ve bölgede sancak/varlık gösterecek. Gemi, Aden Körfezi'ne 7 gün içinde ulaşacak ve 5 Ağustos tarihinden itibaren tahsisli karakol sahasında göreve başlayacak. TCG Gökçeada 1 Eylül 2010 tarihi itibariyle GK 151 komutasının Türk Amirale geçmesi ile komuta gemisi olarak 1 Aralık 2010 tarihine kadar görev yapacak.

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