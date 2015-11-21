Türk asıllı IŞİD militanı yaşamını blogundan anlatmış!

Geçtiğimiz hafta 129 kişinin ölümüyle sonuçlanan Paris saldırılarının ardından dünyanın bir numaralı gündem maddesi yeniden IŞİD oldu. Örgütün faaliyetleri kadar, militanların IŞİD'e katılmadan önce ve katıldıktan sonra kişisel hayatlarında yaşadıklarıyla ilgili detaylar da çok konuşuluyor. Bunların sonuncusu Türk asıllı Hollanda vatandaşı İsrafil Yılmaz oldu. Yılmaz, düne kadar popüler blog platformu Tumblr'ı kullanarak "halifelikteki hayatının nasıl geçtiğini" anlatıyor, meraklıların sorularını yanıtlıyordu. Yılmaz'ın paylaştığı kedi ve bebek fotoğrafları, örgütün yaptığı katliamları görmezden gelir nitelikte.

New York Times'ın aktardığına göre, İsrafil Yılmaz'ın gerçek adı Salih Yahya Gazali Yılmaz. 29 Eylül 1987'de Brunei'de doğdu. 2013 yılında IŞİD'e katılana kadar Hollanda Kraliyet Ordusu'nda görev yapan Yılmaz, daha önce Instagram, Ask.fm, Twitter gibi sosyal kanalları da kullandı.

Hatta bu sayede Hollanda'nın NOS kanalında yayınlanan 'Nieuwsuur' programının yapımcısı Roozbeh Kaboly'nin dikkatini çekmesiyle geçtiğimiz yıl kanalda bir röportajı bile yayınlandı.

Ancak bu hesapları terör propagandası nedeniyle kapatılınca çareyi kullanıcı kuralları çok daha gevşek olan Tumblr'da buldu.

Kedi yavruları ve bebekler...





Yılmaz'a gelen sorular ise çok çeşitli. Örneğin, "Anneni özlüyor musun?" diye sorana "Zaman zaman evet" demiş. "Apple ürünlerini, iPhone'ları kullanmanızın yasak olduğunu duydum" sorusuna, "Evet, karımın iPhone'unu satmak zorunda kaldım" diye yanıt vermiş. Yılmaz, kedi ve bebeklerle çekilen fotoğralarını da yine buradan paylaşmış.

En dikkat çekici sorulardan biri ise "Peki Tumblr haram değil mi?" Yılmaz'ın yanıtı şöyle: "Eğer Tumblr'a (ya da başka bir sosyal medya kanalına) yanlış sebepler için girerseniz ve bu araçları arzularınızı tatmin etmek ve diğer yasak şeyleri yapmak için kullanırsanız... Ama bu bir sürü başka şey için de geçerli."

Elbette konuşulanlar hep bu kadar günlük konular değil. Yılmaz'ın, blog'unda eşcinsel erkeklerin "yüksek binalardan atılmayı" hak ettiğini öne sürdüğü de olmuş, Ezidi kadınların ve kızların "savaş ganimeti alınmasını" savunduğu da, Türkiye'deki kanlı terörist saldırılarının "IŞİD'in imajını lekelemek için planlanmış komplo teorileri" olduğu konusunda atıp tuttuğu da...

'Burada bir şey yok'





Öte yandan New York Times'ın haberinin ardından Tumblr, Yılmaz'ın blog'una engelleme getirdi. Adrese tıklayanlar karşılarında "Burada bir şey yok" şeklinde bir hata mesajıyla karşılaşıyor.