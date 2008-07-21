Türk aşçılar ‘olimpiyata’ katılıyor

Türkiye, turizmde hızlı bir yükselişe geçerken, Türk mutfağını tanıtmak bu alandaki turizm potansiyelini ortaya çıkarmak adına aşçılar bir araya geldi.



İSTANBUL - Avrupa karması takımı kurarak Osmanlı yemeklerini sunacak olan Türkiye’nin en iyi aşçıları, 77 ülkenin yarışacağı Almanya’da yapılacak yemek olimpiyatlarına katılacaklar.



Green Park Şef Aşçısı ve Bolu Profesyonel Aşçılar Derneği (BOLPADER) Başkanı ve Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi olan Coşkun Açıkgöz, Türkiye’nin en iyi 7 aşçısı ve Almanya, Çin, Yunanistan, İsveçli 7 aşçının da katılımıyla oluşturdukları Avrupa karması takımıyla bu yarışmaya katılacaklarını söyledi.



‘YEMEK TURİZMİ BAŞLADI'



Türkiye’nin yemek konusunda önemli yörelerini inceleyerek, unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini ortaya çıkardıklarını anlatan Açıkgöz, dünyada yemeğin çok önemli bir sanayi kolu haline geldiğini belirterek şunları söyledi:



“Artık dünyada yemek turizmi başladı. Yemek kültürleri olmayan ülkeler, bilim adamlarıyla çalışarak yeni yemekler oluşturuyorlar. Kendilerine mutfak yaratıp dünyaya pazarlıyorlar. Bizde hazine yatıyor. Bunu tanıtmak için çalışıyoruz, ancak şu an çok gerideyiz. Biz katıldığımız yarışmalarla Türk mutfağını tanıtmaya çalışıyoruz. Kitaplar hazırlıyoruz.”



BOLPADER olarak Yunanistan Midilli Adası’nda 17 Temmuz’da ‘lezzet fırtınası’ adıyla Türk yemeklerini tanıttıklarını belirten Açıkgöz, 20-23 Ekim tarihlerinde de Almanya’da düzenlenecek Dünya Yemek Olimpiyatları’na katılacaklarını söyledi.



HEDEF ALTIN MADALYA



Yemek Olimpiyatları için haftada iki gün bir araya gelerek antrenman yaptıklarını ifade eden Açıkgöz, yarışmaya Osmanlı yemekleriyle katılacaklarını anlattı. Açıkgöz şöyle konuştu:

“Yemek Olimpiyatlarına biz Avrupa karması olarak katılacağız. Çünkü, arkadaşlarımızdan bir grubu Türkiye Aşçılar Federasyonu’nda Milli Takım ibaresi kullanmışlar. Biz bundan dolayı Avrupa karması olarak Almanya Aşçılar federasyonu’na bağlı katılıyoruz. Türkiye’nin en iyi şefleri var. Çırağan Sarayı, Radisson Sas Bosphoros, Ritz Carltoon, Wow Convention Center, Back Hause’lardan Türk Patisseri şefi. Mövenpick otelin aşçısı ve ben The Green Park Otel’den katılıyoruz. Bizim takımda ayrıca, Almanya, Çin, Yunanistan ve İsveç’ten 7 şef daha var. Hedefimiz altın madalya almak.”