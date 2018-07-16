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Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nden Washington Post'a tam sayfa FETÖ uyarısı ilanı

İlanda Fethullah Gülen'in iadesi istendi

16 Temmuz 2018 12:49

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ABD'de yayımlanan Washington Post'a 15 Temmuz'un ikinci yılı nedeniyle tam sayfa ilan verdi. TASC, ilanda gazetenin okurlarına FETÖ hakkında uyarılarda bulunulurken Fethullah

İlanda, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Meclis dahil olmak üzere çok sayıda devlet binasının hedef alındığına işaret edilerek, 'Türk halkının darbecilere karşı sokaklara çıkarak tanklara müdahale ettiğini ve 250'den fazla kişinin şehit edildiği' ve iki binden fazla kişinin ise yaralandığı hatırlatıldı.

Darbecilere emirlerin ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Saylorsburg kasabasında yaşayan Fethullah Gülen tarafından verildiğini belirtilen ilanda, Gülen, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne 1993'te düzenlenen saldırıdan dolayı ABD'de tutuklu bulunan Şeyh Ömer Abdurrahman'a benzetildi.

İlanda, Şeyh Ömer Abdurrahman'ın hakkındaki suçlamalardan dolayı tutuklandığı, Gülen'in ise yargı karşısına henüz çıkmadığı kaydedildi.

Amerikalılardan Gülen'in iadesi için baskı yapmaları çağrısında bulunulan ilanda, örgütün ABD'de düzenlediği programlar hakkında da okurlar uyarıldı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmeye gittiği gün, Fethullah Gülen'in yazısını da yayınlamıştı.

 

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