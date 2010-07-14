Türk-Amerikan Dostluk Grubu oluşturulacak

T24- Türk - Amerikan dostluğu, ABD'nin Louisiana eyaletinde kanunla pekiştirildi. Louisiana Eyaleti Senatosu’nda çıkarılan bir kanunla Türk ve Amerikan ilişkilerinin kültürel, ekonomik boyutlarının geliştirilmesi için Türk - Amerikan Dostluk Grubu oluşturma kararı alındı. Kanun kapsamında, gruba üye bir heyet İstanbul’a gelerek, buradan Kayısı Festivali’ne katılmak üzere Malatya’ya hareket etti. Malatya’da Altın Kayısı Film Festivali için çalışmalar da gündeme getirilecek.



Louisiana eyaletinden, aralarında milletvekili ve senatörlerin de bulunduğu Türk - Amerikan Dostluk Grubu üyesi 16 kişi Türkiye’ye geldi. Malatya milletvekili Mehmet Şahin ve Louisiana Üniversitesi’nde akademisyen olan Bilal Hacıoğulları’nın çalışmalarıyla Türkiye’ye gelen heyet, Malatya’da Kayısı Festivali’ne katılacak. Heyette Turquoise Council of Americans anda Euraasians Vakfı üyeleri de bulunuyor. Özellikle bu kişilerin çalışmaları sonucu Louisiana eyaletinin senatosunda bir kanunla Türk-Amerikan Dostluğu resmileştirildi.





ABD - Türkiye ilişkilerinde ilk defa olan bu durumu Malatya Milletvekili Mehmet Şahin değerlendirdi. Şahin, “Malatya Valisi, Belediye Başkanı ve ben, Louisiana eyaletine giderek temaslarda bulunduk. Bu temaslar ve orada bulunun Türk akademisyenler vasıtasıyla eyaletin senatosunda 20 senatörün imzasıyla bir kanun çıkarıldı. Bu kanunla Türk-Amerikan Dostluk Grubu oluşturuldu. Biz, aralarında senatör, milletvekili ve akademisyenlerin bulunduğu bir heyeti Türkiye’ye davet ettik. Hep beraber Malatya’daki 18. Kayısı Festivali’nde bulunacağız” dedi.





Louisiana Üniversitesi’nde akademisyen olan Bilal Hacıoğulları da, Malatya’nın, Louisiana eyaletindeki Baton Rouge şehri ile kardeş şehir olmasının ardından ilişkilerin geliştiğini belirterek, “Hem bu durum hem de orada bulunan akademisyen arkadaşların çalışmaları, kültürel ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesini zorunlu kıldı. Bu amaçla senatör, milletvekili ve akademisyenlerden bir grup Türkiye’ye geldi” şeklinde konuştu.





Amerikalı heyet de ilişkilerin gelişmesinden memnun olduklarını belirterek, özellikle karşılıklı kültürel faaliyetlerin bu ilişkileri daha da güçlendireceğine vurgu yaptı. Malatya’da düzenlenmesi için çalışma başlatılan Altın Kayısı Film Festivali’nin gerçekleşmesi halinde Malatya’nın dünyanın dikkatini çeken bir şehir olacağı ifade edildi.