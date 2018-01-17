T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Türk-Alman diyaloğu yeniden başlıyor

Almanya ile Türkiye arasındaki hükümetler arası diyalog bugün yeniden başlatılıyor. Türkiye ve Almanya ilişkilerinde yaşanan kriz nedeniyle hükümetler arası görüşmeler bir süredir yapılmıyordu.

17 Ocak 2018 13:14

Alman basınında çıkan habere göre Türkiye ile Almanya arasındaki hükümetler arası konsültasyonlar yeniden başlatılıyor. Die Welt gazetesinin güvenlik çevrelerine dayandırdığı haberinde Almanya İçişleri Bakanlığı temsilcileriyle yüksek düzey Türk yetkililerin Çarşamba günü Berlin'de bir araya gelecekleri belirtildi. Görüşmelerde ele alınacak konular arasında IŞİD ile mücadele de ele alınacak.

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü gazeteye yaptığı açıklamada, "Türkiye üzerinden Suriye'ye giden ve gelen cihatçı teröristlerin çıkış noktası Almanya'dır. Diğer taraftan Türkiye defalarca ağır saldırılara hedef olmuştur. Dolayısıyla terörizm olarak nitelediğimiz fenomenle Türkiye ile işbirliği içinde mücadele etme gerekliliği değişmemiştir” dedi.

Türkiye'den Almanya'ya mülteci akını

Gazetenin haberinde ayrıca 2017 yılının Ocak ile Kasım ayları arasında 3 bin 953'ünün Kürt olduğunu beyan ettiği 7 bin 952 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Almanya'da iltica başvurusunda bulunduğu yer aldı. Aileleriyle birlikte iltica hakkı talep eden yüksek düzey devlet memuru, asker ve diplomat sayısı da 622 olarak açıklandı.

Türk hükümeti, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından olağanüstü hal ilan etmiş ve bir "temizlik" operasyonu başlatmıştı. 15 Temmuz'dan sonra en az 50 bin kişi tutuklanmış, 150 bin devlet görevlisi de ihraç edilmişti. Türkiye'de bu süreçte yaşanan insan hakları ihlalleri nedeniyle Avrupa Birliği endişeli olduğunu açıklamış ve Türkiye'nin hukuk devleti ilkelerinden uzaklaştığı eleştirisini yöneltmişti.

dpa/AG/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaTürkiyeWeltBakanlığıTürkBerlinIŞİDSuriyeOcakKasımKürtTürkiye CumhuriyetiTemmuzAvrupa BirliğiDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24