Türk Akımı'nda imzalar bekleniyor

Dünya Enerji Kongresi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün biraraya geliyor. Türk Akımı projesi için imzaların atılması beklenen görüşmede, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin de ele alınması bekleniyor. Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak hem Türk Akımı hem de Akkuyu Nükleer Santrali'nin Rus - Türk ilişkilerini canlandırmak için iki kritik projeyi oluşturduğunu söyledi. Novak, Türk Akımı'nı hızlandırmak için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını da dile getirdi.

Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı ile ilgili hükümetler arası anlaşmanın bugün imzalanması bekleniyor. Ancak nihai kararın Erdoğan-Putin görüşmesinde verilmesi bekleniyor.

Rus enerji şirketi Gazprom, daha önce yaptığı açıklamada, Türk Akımı projesinde düzenleyici kurumlardan ilk onayların alındığını bildirmişti.

Reuters haber ajansına konuşan CIS analisti Andrew Neff, "Türk Akımı, boru hattından ziyade bir boru rüyası gibi. Siyasi ve ticari ilişkilerin yenilenmesi, bizi yeniden başlangıç noktasına götürüyor. Bitiş noktasına değil" görüşünü paylaştı. Neff'e göre boru hattının inşaatına 2017 yılında başlanması "aşırı iyimser” bir hedef.

İnşaat iki yıl sürecek

Boru hattıyla ilgili inşaatın iki yıldan fazla süreceği tahmin ediliyor. Rusya'nın dört hat ve toplam 63 milyar metreküp kapasitesinde olacağını açıkladığı Türk Akımı Projesi'nde iki ülke arasında yaşanan uzlaşmazlıklar sonrası hat sayısı ikiye, kapasite de 31.5 milyar metreküpe düşürülmüştü.

Akkuyu Nükleer Santrali

Enerji konusunda bir diğer önemli gündem maddesi ise Akkuyu Nükleer Enerji Santrali. Dört üniteden oluşacak toplam 4,800 megawatt (MW) kurulu güce sahip santralin 20 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

Daha önce hazırlanan plana göre, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan inşaat lisansının 2015 sonunda alınması, ilk ünite inşaatının ise 2016 yılının ocak ayında başlaması ve santralin 2019 yılında devreye girmesi planlanmıştı. Ancak planlar daha sonra revize edildi ve santralin 2022'de devreye gireceği açıklandı. İnşaatın ise toplam 7 yıl sürmesi öngörülüyor.

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AFP/Reuters/DW/BS/HS