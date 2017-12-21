Türk Akımı’nda 600 kilometre boru döşendi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Aralık (DHA) – Gazprom Resmi Temsilcisi Sergey Kupriyanov, Türk Akımı projesi çerçevesinde 600 kilometre boru hattı inşa edildiğini ve çalışmaların zamanında sona ereceğini duyurdu.

Kupriyanov “Rossiya 24” TV kanalına yaptığı açıklamada, “İki boru hattından 600 kilometre kuruldu. Çalışmalarımız günde yaklaşık dört kilometre hızında ilerliyor. Bu denizaltı borularının inşaatı için çok yüksek bir hız. Bunu en gelişmiş boru kurma gemisiyle çalıştığımız için başardık. Rekorumuz günde beş kilometreyi geçti. Çalışmalarımız son hızla ilerliyor ve belirtilen sürede sona erecek” dedi.