Türk Akımı tehlikede mi?

Kremlin, Rusya ile Türkiye arasında yapımı planlanan Turkstream (Türk Akımı) doğalgaz boru hattı projesinde ‘güçlük' çıktığını teyit etti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya ve Türkiye devlet başkanları Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'daki buluşmada işbirliğinin devam ettirilmesi hususunda anlaştıklarını söyledi. Peskov, Turkstream'in ‘güçlükleri de barındıran komplike bir proje olduğunu, ancak çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğini' belirtti. Sözcü, Putin ve Erdoğan'ın projeyi görüşmek üzere yıl sonundan önce bir ya da iki kez daha buluşmalarının beklendiğini sözlerine ekledi.

Eylül ayında Türkiye'den yapılan açıklamada aylardır devam eden projeyle ilgili görüşmelerin başarısızlığa uğramamakla birlikte ‘karşılıklı güven yetersizliği nedeniyle' şimdilik ‘dondurulduğu' açıklanmıştı. Kremlin sözcüsü, ‘Türkiye'nin çok önemli bir partnerleri olduğunu' söyledi.

Turkstream'in, Ukrayna'yı bypass ederek Karadeniz'den Güney Avrupa'ya uzanacak olan Güney Akımı projesini ikame etmesi öngörülmekteydi. Rusya 2014 sonlarında Avrupa Birliği Komisyonu'nun projeyi bloke etmesini gerekçe göstererek Güney Akımı'ndan şimdilik kaydıyla vazgeçildiğini duyurmuştu. Türk Akımı da doğalgazın Avrupa'ya sevkinin Ukrayna güzergâhı dışına çıkarılması amacıyla tasarlanmıştı.