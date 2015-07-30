Türk Akımı projesinde görüşmeler dondu

Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı sorunun ardından bu ülkeyi by pass ederek doğalgazını Karadeniz'in altından geçirerek Türkiye topraklarından çıkacak Türk Akımı ile Avrupa'ya taşımayı planlayan Rusya'nın Türkiye ile yürüttüğü müzakerelerde ilerleme sağlanamadı ve görüşmeler donduruldu.

Reuters'a konuşan, konu hakkında bilgi sahibi yetkili ve kaynaklar, Türkiye'nin en büyük doğalgaz tedarikçisi olan Rusya'nın Türk Akımı için yürütülen müzakerelerde birbiriyle çok bağlantısı olmayan ve kademeli olarak hayata geçirilebilecek birçok konunun aynı anda karara sağlanmasını istediğini söylediler.



Kaynaklar, Gazprom'un Türkiye'ye verdiği doğalgaz fiyatlarında 1 Ocak 2015'ten geçerli olacak yüzde 10.25'lik indirime dair anlaşmayı imzalamamasının da temel sorunlardan biri olduğunu belirttiler.



Bir enerji yetkilisi, "Türkiye ile Rusya arasında sürdürülen Türk Akımı Projesi'ne dair görüşmelerde ilerleme sağlanamıyor bir anlamda donduruldu. Çünkü taraflar arasında sürdürülen görüşmeler kesildi, ne zaman yeniden ele alınacağını şu anda kestirmek çok zor" dedi.



Türk Akımı projesinin ortaklarından Gazprom konu hakkında yorum yapmadı.