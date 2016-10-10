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Ekonomi

Türk Akımı Projesi imzalandı

Dışişleri kaynakları, Rusya ile vize serbestisinin öncelik olarak iş adamlarına verileceğini duyurdu

10 Ekim 2016 23:05

Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile vize serbestisinin öncelik olarak işadamlarına verileceğini açıklarken hava savunma sistemi için Rusya'dan teklif alınacağını duyurdu. Dışişleri'nin bu açıklamasından sonra Türk Akımı imzalandı.

Dışişleri kaynakları, "İki ülkenin istihbaratları görüşüyor. Vize serbestisinde öncelik işadamlarına verilecek" açıklaması yapıldı.

Öte yandan Hava savunma sistemi ile ilgili Türkiye'nin Rusya'dan da teklif alacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada Türk Akımı Projesinde imzaların enerji zirvesi bitmeden atılacağı belirtildi.

 

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