"Türk Akımı popülist bir proje değil, hem Türkiye hem de Avrupa'ya yararı olacak"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk Akımı'nın popülist politikalar sonucu ortaya atılmış bir proje olmadığını, bu doğalgaz boru hattı projesinin hem Türk ekonomisinin gelişmesine hem de Avrupa'nın enerji güvenliğinin korunmasına yardımcı olacağını söyledi.

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov, "Türk Akımı, popülist bir proje değil, Avrupa'nın enerji güvenliğine gerçekten yardımı olacak bir proje. Bu yüzden çok kısa bir süre sonra bu doğalgaz (Türk Akımı'ndan pompalanacak Rus gazı) sadece Türkiye'ye gidip Türk ekonomisinin gelişmesine yardım etmekle kalmayacak; Avrupalı tüketicilere de ulaşacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı'nın deniz kısmının tamamlanması nedeniyle yarın düzenlenecek törene telekonferans yoluyla katılmak için yarın İstanbul'a gelecek. Rus lider Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene katılmalarının yanı sıra ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.

Tamamlandığında 1.100 kilometre uzunluğunda olacak Türk Akımı boru hattının 937 kilometrelik kısmı denizden geçecek.