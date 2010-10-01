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Dünya

''TÜRK AJANI'' SUÇLAMASINA ÖZÜR WASHINGTON (A.A)

01 Ekim 2010 12:45

-''TÜRK AJANI'' SUÇLAMASINA ÖZÜR WASHINGTON (A.A) - 01.10.2010 - ABD'de Southern Poverty Law Center (SPLC) adlı medeni haklar savunucusu kuruluş, 1915 olaylarıyla ilgili görüşlerinden dolayı "Türk ajanı" olmakla suçladığı ünlü Amerikalı tarihçi Guenter Lewy'den özür diledi ve sözünü geri aldı. Massachusetts Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan 87 yaşındaki Lewy, kendisini 2 yıl önce, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına karşı çıkmak için Türk hükümetinden maddi yardım almak ve "Türk ajanı" olmakla suçlayan SPLC'ye karşı 8 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı. Merkezi Washington'da bulunan Amerika-Türk Koalisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, SPLC, davada uzlaşı yoluna gidilmesiyle "The Armenian Massacres in Ottoman Turkey: A Disputed Genocide" (Osmanlı Türkiyesi'nde Ermeni Katliamları: Tartışmalı Bir Soykırım) başlıklı kitabın yazarı Lewy'den hem özür diledi hem de sözünü geri aldı. Merkezi Alabama'da bulunan kuruluş dün yaptığı özür açıklamasında, "Profesör Lewy'nin ilmini yanlış anladığını, onun Türk hükümeti tarafından finanse edilen bir ağın parçası olduğu iddiasında ve 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına karşı çıkan tüm akademisyenlerin Türk hükümetinden maddi yardım aldığını düşünmekte hatalı olduğunu" kabul etti. Davada Türk-Amerikan Yasal Savunma Fonu (TALDF) tarafından temsil edilen Lewy de gelişmeyi, "Bu, beni sadece bu art niyetli suçlamalardan temizlemekle kalmıyor, özgür araştırmalar için de bir zafer niteliği taşıyor" sözleriyle değerlendirdi. SPLC'nin profesör Lewy'ye bir miktar tazminat da ödeyeceği belirtilirken, tazminatın miktarı açıklanmadı. Lewy, 1915 olaylarına dair araştırmalarına dayanarak kaleme aldığı kitabında, Ermeni iddialarına ilişkin tezlere kanıt olarak sunulan kaynak ve belgelerin asılsız olduğunu ortaya koymuştu.

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