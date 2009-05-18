Türk ailesinin geliri 2, borcu 7 kat arttı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, "Tüketime özendirilerek borçlandırılan aileler, temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi" dedi.



Kaya, yaptığı açıklamada, Türk toplumunun en önemli yapı taşını ailelerin oluşturduğunu ve ülke genelinde 15,5 milyon civarında aile bulunduğunu söyledi.



Ailelerin son yıllarda artan ve aşırı tüketimi teşvik eden kampanyalar nedeniyle, ihtiyaçlarından fazla alış veriş yaptıklarını ifade eden Kaya, "Tüketime özendirilerek borçlandırılan aileler, temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Maalesef ailelerimizin çoğu borç yükü altında" dedi.



Yapılan araştırmaların söz konusu durumla ilgili çarpıcı rakamları ortaya koyduğunu anlatan Kaya, şöyle konuştu:



"Aileyi oluşturan bireylerin tüketime özendirilmesi sonucu, geliri aşan harcamalar yapılıyor, tasarruf olanakları da ortadan kalkıyor. Bu nedenle aileler çocuklarını geleceğe daha iyi hazırlayacak gıda ve eğitim harcamalarını yapamama durumu ile karşı karşıya. Türk ailesinin geliri, son yedi yılda iki kat artmasına karşılık borcu yedi kat arttı. Toplam borcun yüzde 36'sı ise kredi kartı borçları.



71,5 milyon nüfus ve 15,5 milyon aileden oluşan ülkemizde kayıtlı cep telefonu sayısı 113 milyon adet, aile başına düşen cep telefon sayısı ise 7,3 adet. Ailelerin yüzde 36,4'ünde 2, yüzde 9 unda ise 3 televizyon var. Aile başına 2,9 adet de kredi kartı düşüyor."



“Aileler bilinçlendirilmeli”



Kaya, rakamların ailelerin içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdiğini belirterek, gerekli önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini söyledi.



İçinde bulunulan haftanın, "Aileler Haftası" olarak kutlandığını anımsatan Kaya, "Sağlıklı bir gelecek için ülke kaynaklarımızın daha verimli kullanılması gerekli. Bu bilinç ve eğitim de aileden başlamaktadır" diye konuştu.

