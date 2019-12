Türk aile Gazze cehenneminden kaçtı

Gazze Şeridi'nde bir haftadır süren ağır İsrail bombardımanları nedeniyle Türkiye'ye gitmek üzere başvuruda bulunan Türk vatandaşı Işıl Zakkut, eşi tekstilci Şaban Zakkut ve 5 çocuğu, bölgeden tahliye edildi.



Işıl Zakkut ve çocuklar, Erez'den çocuklarıyla çıkışının hemen ardından, eşi Şaban Zakkut'un Türk vatandaşı olmaması nedeniyle, bir süre onun işlemlerinin tamamlanmasını bekledi. Işıl Zakkut, Gazze Şeridi'ni geride bıraktıklarına çok sevindiklerini belirtirken, "Nasıl olduğumu hiç sorma... Bombaların sesi bile felaketti. Son 6 gündür hiçbirimiz uyumuyoruz" dedi.



Yeni bir hayat bekliyor



Işıl Zakkut, "Ülkeme döneceğim... Özgürlüğüme kavuştuğum için mutluyum. Bir daha da buralara gelmek istemiyorum. Yeni bir hayat bizi bekliyor. İnşallah her şey iyi olur" diye konuştu.



Zakkut ailesinin çocukları, Fuad (17), Eşref (16), Nur (15), Kerem (9) ve Muhammed de (7) Gazze'den çıktıklarında heyecanlarını gizlememelerine rağmen, genellikle suskun kaldı. Çocuklardan Fuad dışındakiler, 9 yıl önce anneleriyle bir kez Türkiye'ye gitmelerine rağmen, Türkiye'yi pek hatırlamıyor. Fuad ise hayatında ilk kez Gazze dışına çıkıp Türkiye'yi görmüş olacak.



Annesinin kucağında, 40 günlükken bir kez İstanbul'a giden 9 yaşındaki Kerem, şimdi çok heyecanlı olduğunu söyledi ve "Türkiye'yi merak ediyorum"dedi.



Haberci olup Gazze'den bildirecek



Ailenin tek kız çocuğu Nur da "Artık çıktık Gazze'den... Geçen hafta çok korkuyordum, ama şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Korkum geçti" diye konuştu. Nur, Türkiye'de eğitimine devam edip gazeteci olmayı ve Gazze'ye dönüp haberleri takip etmeyi planlıyor.



Şaban Zakkut'un (40) işlemleri ise Erez geçişinde beklendiğinden uzun sürdü. Ailenin diğer bireylerinin işlemleri saat 08.00 civarında bitmesine karşılık, Şaban Zakkut, İsrail mercilerinden geçiş iznini saat 11.00'e doğru alabildi. Bu süre içinde birkaç kez Erez Koordinasyon Ofisince bir odaya çağrılan Şaban Zakkut, "kendisine gerekçe söylenmediğini, sadece oturup beklemesinin istendiğini" anlattı.



Her seferinde, "Çıkabileceğime inanmıyorum. İçimde öyle bir his var, beni geri çevirecekler" diye endişesini dile getiren Şaban Zakkut, iznini aldıktan sonra yaptığı açıklamada "Çok heyecanlıyım" dedi.



Şaban ve Işıl Zakkut çifti, çocuklarıyla birlikte, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu yetkililerince Ürdün'e geçiş işlemlerinin yapılabilmesi için bir süre Kudüs Başkonsolosluğunda misafir edildi.



Kaç sefer ölüm tehlikesi atlattık



Şaban Zakkut, "Şimdi büyük bir aşamayı geçtim, rahatladım. Elbette insan rahatlar. Son hafta yaşadığımızı daha önce hiç yaşamadık. Gazze'de daha önce de benzer saldırılar oldu. Hep yaşadık. Ama hayatımda böyle bir şey görmedim. Kaç sefer ölüm tehlikesi atlattık. Önümüze, sağımıza solumuza füzeler düştü. Bu sefer tehlike çok ciddiydi" ifadesini kullandı.



Şaban Zakkut, ne yapmayı planladığına ilişkin bir soru üzerine "Gidip bakacağız. Allah yardımcımız olsun" dedi ve asıl işi olan tekstille uğraşmayı düşündüğünü ifade etti.



Zakkut ailesi, Kudüs Başkonsolosluğunda Ürdün'e geçiş işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Alenbi geçiş kapısından çıkarılarak Amman'a gönderilecek, buradan da Türkiye'ye uçuş yapacak.



Zakkut ailesinin yanı sıra Gazze Şeridi'nden çıkmak isteyen, Filistinlilerle evli yüzlerce Rus vatandaşı da bugün Erez üzerinden İsrail'e geçirildi.