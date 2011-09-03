-Türk aile "sabotaj kurbanı" iddiası BELGRAD (A.A) - 03.09.2011 - Sırbistan'da bir Türk ailenin Perşembe günü ülkenin kuzeyindeki Voyvodina eyaletinde Subotica ve Novi Sad kentlerini bağlayan otobanda geçirdiği kazanın sürücünün hatası sonucunda meydana gelmediği, iki kişinin öldüğü bu kazanın araca yapılan bir sabotajdan kaynaklandığı öne sürüldü. Sırp gazetesi ''Kurir''in haberine göre, 42 yaşındaki Belçika plakalı aracın sürücüsü Hasal Y. ile 5 yaşındaki oğlu B.Y'nin hayatını kaybettiği ağır trafik kazasının nedeni aracın üzerinde yapılan sabotaj oldu. Kazayla ilişkin araştırmalara yakın olan ancak ismi verilmeyen bir kaynağa dayandırılan haberde, sözkonusu kaynağın şu görüşlerine yer verildi: ''Olay yerine geldiğimizde Golf markalı aracın bir tekerinin eksik olduğunu gördük. Tekeri de aracın bulunduğu yerin 200 metrekarelik çevresinde bile bulamamamız dikkatimizi çekti. 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin hafif yaralandığı kazanın öncesinde, Türk ailesinin dinlenmek için durduğu yerde aracın tekerindeki somunların gevşetildiğine inanıyoruz. Böylece yolcular yolda yardım istemeye mecbur bırakılmak istenmiş. Bunu yapanların planları Türk ailesinin faciasına yol açmak olduğunu düşünmüyoruz, ama sonuçta böyle oldu.'' ''Yol mafyası''nın sık sık araçlarda arıza çıkmasına neden olup, sonra da yol üzerindeki yapılan müdahale ve tamirat karşılığında yüksek miktarda para almaya çalıştıklarını anlatan kaynak, bu tür olaylarda Türk vatandaşlarının sıklıkla hedef alındığını kaydetti. Araçların park edildiği yerlerde kabloların kesilmesi, somunların gevşetilmesi ve benzeri sabotajların yapıldığını anlatan kaynak, ''Sabotaj mağduru arızayı farkedince yardım aramaya mecbur kalıyor. O zaman sabotajı yapanlar sahneye çıkıyor, arızayı tamir edip bu işin karşılığında yüklü miktarda para alıyor. Bu olayda da benzer bir şey olması gerekiyordu ve Hasal Y'nin aracı yolda arıza vermeliydi. Fakat meydana gelen olay facia olmuş'' ifadelerini kullandı. Haberde, kazada hayatını kaybeden Türk vatandaşı Hasal Y ve 5 yaşındaki oğlunun yanı sıra, araçta Hasal Y'nin eşi ve 2 çocuğunun daha bulunduğuna işaret edilerek, Bayan Y. ve diğer 2 çocuğunun hafif yaralandığı ve Vrbas kentindeki hastaneye kaldırıldığı belirtildi. -YOL MAFYASI- ''Yol mafyası''nın çalışma yöntemlerine ilişkin bilgi verilen haberde, aracın otobanın hızlı şeridine olta ipi ile bağlanmış köpeğe çarparak durmasının sağlanması, araçların ön camlarını kırmak için üst geçitlerden iple vida sarkıtılması, her yerde bulunabilen lazerlerle sürücülerin dikkatini dağıtmaları, teker somunlarının gevşetilmesi, mola halindeki tırların egzozlarının köpükle doldurulması gibi yöntemler kullanıldığı aktarıldı. Bu ve benzeri arızalar sonrasında ortaya çıkan şahısların onarım için bir kaç yüz ila 5 bin avro arasında para istedikleri belirtilen haberde, bu tip işlerin de Niş ile Dimitrovgrad'ı bağlayan otobanda, ''Şeytan Üçgeni'' olarak nitelendirilen Mali Pojarevac, Velika Plana ve Yagodina arasındaki karayolda ve bazı benzin istasyonlarında yapıldığı iddia edildi.