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Spor
Deutsche Welle

Türk - Rus yakınlaşmasına futbol desteği

Türkiye ile Rusya arasındaki uçak krizinin ardından ilişkilerin normalleştirilmesi futbolla da desteklenecek

08 Ağustos 2016 22:14


Rus ordusuna ait bir savaş uçağının 24 Kasım 2015’te Türkiye düşürülmesinin ardından Türkiye ile Rusya arasında aylar boyu süren gerginlik yerini giderek yakınlaşmaya bırakıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin uçak krizi sonrasında ilk kez St. Petersburg’da bir araya gelmeye hazırlanırken, iki ülke futbol milli takımlarının bir dostluk maçı oynayacağı duyuruldu. Rusya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre dostluk maçı 31 Ağustos'ta Antalya'da oynanacak.

Türkiye'nin Rus uçağının düşürmesinin ardından Moskova Ankara'ya yönelik yaptırımlar uygulamaya başlamış, bu yaptırımlar spor müsabakalarını da kapsamıştı.

Yakınlaşma süreci

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haziran ayı sonunda Rusya Devlet Başkanı Putin'e yazdığı, Moskova ve uluslararası kamuoyunda mektubun ardından taraflar yakınlaşmaya başlamış, özellikle Putin’in darbe girişiminin hemen sonrasında Erdoğan’ı arayarak destek sunması, uçak krizi nedeniyle kopan diplomatik ve ticari ilişkilerde yeni bir dönem başlangıcı olarak da değerlendirilmişti.

Türkiye ile 2018 FIFA Dünya Kupası’na evsahipliği yapacak olan Rusya en son 1998'de Moskova'da karşı karşıya gelmiş ve Rus Milli Takımı sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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