Orgeneral Başbuğ ile Kürtçe konuşan kadın, Türkçe bilmediği için anlatamadıklarını gazetecilere söyledi.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile önceki gün Şırnak'ta bir markette karşılayıp Kürtçe konuşan 72 yaşındaki Meryem Sidar, Orgeneral Başbuğ'a selam göndererek, boşaltılan köylerine dönmek için yardım beklediğini söyledi.



Sidar, ``Hepimiz kardeşiz, kan dökülmesini istemiyoruz, huzur istiyoruz. Türk- Kürt hepimiz kardeşiz, birlik ve beraberlik olsun'' dedi.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un 22 Nisan'da Şırnak'a yaptığı ziyarette, bir markette karşılaştığı ve Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan Meryem Sidar, Orgeneral Başbuğ'a gazeteciler aracılığı ile selam gönderdi. Balvereren Beldesi'nde toprak evde oturan ve 1 yıl önce kocasını kaybeden Meryem Sidar, Türkçe bilmediği için gazetecilerle torunu Saadet Sidar'ın tercümanlığıyla konuştu. Orgeneral Başbuğ'a selam göndermek istediğini söyleyen Sidar, ``O benim oğlumdur. Ona çok selam söyleyin, bizim durumumuza bir çözüm bulsun'' dedi.



‘Köye dönmek istiyoruz’



Köylerine dönmek istediğini, bunun için Orgeneral Başbuğ'dan yardım istediğini söyleyen Meryem Sidar, ``Ben o gün yaşlılık yardım dosyamı çıkarmak için oğlumla Şırnak'a gelmiştim. Ancak valilik önünde bulunan bizim bir akrabanın dükkanına girdim. Dükkanda iken karşımda komutanı gördüm. Elimi tuttu. Ben de onun için dua ettim. `Allah sizi korusun, Allah size bela vermesin ve belalardan korusun. Allah eskiden olduğu gibi şimdi de birlik ve beraberliğimizi sağlasın' dedim. Ben kan dökülmesini istemiyorum, barış ve huzur istiyorum. Türk-Kürt hepimiz kardeşiz, birlik ve beraberlik olsun. Eskiden biz yazın yaylalarda, kış mevsiminde ise köylerde yaşıyorduk. Benim torunumun küçük yaşta iken babası öldü. Biz oralardan buraya göç ettik. O zaman bize söylediler hakkınızı vereceğiz. Biz de buralar geldik. Eskiden biz hayvancılıkla geçimimizi sağlıyorduk ancak, biz burada hayvancılık yapamıyoruz. Perişan olduk. Bu konuda sayın Paşadan yardım istiyoruz'' diye konuştu.



Daha önce bir komutan ile hiç karşılaşmadığınıda dile getiren Meryem Sidar, ``Komutanı görünce hiç heyecanlanmadım. Sanki kardeşimi görür gibi oldum. Onu diğer insanlardan hiç farlık görmedim. Gözlerim fazla görmediği için kendimi televizyonlarda fazla seçemedim, sadece beyaz tülbentimi gördüm'' dedi.

