Türk - İş Başkanı tepkili: Asgari ücretle siz geçinin de görün!

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete yapılan 200 liralık zamma tepki gösterdi. 7 milyon çalışanı ilgilendiren ve 1603 lira olarak açıklanan asgari ücret için hükümete "Siz geçinin de görün" diye seslendi.

Sözcü'de yer alan habere göre Atalay, sözlerine şöyle devam etti:

"Asgari ücret Cuma günü bağlandı. Asgari ücret 15 kişilik bir komisyondan oluşuyor. Türk-İş olarak biz bunun bir tarafıyız, 5 kişi hükümet var. Bu sene biz ilk defa bu 5 kişinin içine 1 arkadaşımızı verdik. Ömrüm yeterse seneye de o masaya1600 lira asgari ücret alan bir arkadaşımızı oturtacağım. Asgari ücretle nasıl geçindiğini hükümete anlatırlarsa belki daha rahat anlarlar."

"6 milyonun insanın çoluğu çocuğu bu ücretle geçiniyor. İktidara geldiğimden beri bu ücret 9 kat arttı’ diyor. Bu ücretle geçinmek mümkün değil. Bizim açıkladığımız 1893 liraydı. Bu TÜİK’in resmi rakamıydı. TÜİK devletin resmi bir kurumu; ’Bir kişi ancak bununla geçiniyor’ diyor. Böyle bir teklif sunduk maalesef 1600 lira oldu. Geçinmek mümkün değil, buradan sesleniyorum. Bu parayla bir ay geçinsinler bakayım. Geçinebiliyorlarsa bizim itirazımız yok. Geçinilecek bir ücret değil. İmkanımız olunca bunu yükselteceğiz demiyorlar, diyorlar ki 9 kat arttırdık."