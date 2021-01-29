Turizmin kara yılı: Dünyada seyahat edenlerin sayısı yüzde 74 düştü; 1.3 trilyon dolarlık kayıp var

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, COVID-19 salgınından dolayı 2020’de dünyada uluslararası seyahat edenlerin sayısının bir yıl öncesine oranla yüzde 74 düştüğünü açıkladı.

Dünya’nın haberine göre açıklamada “Turizm tarihinin en kötü yılı” ifadesini kullanıldı ve salgından dolayı getirilen seyahat kısıtlamalarıyla turizm sektöründe geçmişte örneği olmayan bir krizin yaşandığını vurgulandı.

COVID-19’un 2020 yılında turizm sektöründe yaklaşık 1,3 trilyon dolar ekonomik kayıp yarattığı ve bu rakamın, 2009 küresel ekonomik krizi sırasında kaydedilen kayıplardan 11 kat daha fazla olduğuna işaret edildi.

Mevcut krizden, dünya turizm sektöründe çoğunluğu KOBİ’ler olmak üzere 100 ila 120 milyon turizm istihdamının da risk altında olduğunun altı çizildi.

Dünya genelinde 2020’de turist sayısı en fazla düşen bölge, yüzde 84 ile Asya ve Pasifik oldu. 2019’a göre 2020’de yüzde 71’lik düşüşün kaydedildiği Avrupa’da ise turist sayısının 500 milyondan fazla gerilediği kaydedildi.

“Sağlık krizinin sona ermesi uzak ihtimal”

Açıklanan turizm verilerini değerlendiren BMDTÖ Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, “Uluslararası seyahatlerin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için çok fazla çaba gösterildi ama mevcut sağlık krizinin sona ermesinin henüz uzak bir ihtimal olduğunun bilincindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Pololikashvili, “Test, izleme ve aşılama sertifikaları dahil olmak üzere COVID-19’un yayılma riskini azaltmak için seyahatle ilgili tedbirlerin uyumlaştırılması, koordinasyonu ve dijitalleştirilmesi, güvenli seyahatin teşvik edilmesi, koşullar izin verir vermez turizmin canlandırılmasının vazgeçilmez temelini oluşturmaktadır.” görüşünü savundu.

Diğer yandan Dünya Turizm Örgütü’nün uzmanları 2021 yılı için farklı öngörülerde bulunarak, belirsizliğin devamına işaret etti.