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Ekonomi

Turizmde tarihin en kötü tablosu

Turizmciler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesinin ardından temmuz ayında toparlanma bekliyor

28 Temmuz 2016 19:54

Türkiye'ye gelen turist sayısı Haziran'da yüzde 40.86 ile veri tarihinin en sert düşüşünü kaydetti. İlk 6 ayda turist sayısı yüzde 28 azaldı.

Türkiye'ye gelen turist sayısı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40.86 düşüşle 2.44 milyon kişiye geriledi. Böylece 1994'ten beri açıklanan veri tarihinin en büyük düşüşü kaydetti.

 

6 ayda gelen turist sayısı 11 milyonu bulmadı

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan verilere göre, yılın ilk 6 ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 27.9 düşerek 10.74 milyon kişi oldu.

 

Rus turist sayısı yüzde 93 azaldı

 

Uçak düşürme krizinin ardından Haziran ayında Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 93 düşüş gösterirken yılın ilk yarısı itibarıyla düşüş yüzde 87.4 oldu.

 

Temmuz ayında toparlanma umudu

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran sonunda uçak krizinin ardından ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Bu görüşmenin ardından iki ülke arasında normalleşme süreci başladı. Temmuz ayından itibaren Rusya'dan gelen turist sayısında toparlanma bekleniyor.

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