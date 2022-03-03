Turizmde Rusya-Ukrayna endişesi büyüyor: 'Bütün planlar alt üst oldu'

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Antalya'da sebze-meyve ihracatçıları ve turizmcileri etkiledi. Yaş sebze-meyve ihracatçıları Ukrayna'ya ihracatın durduğunu ifade ederken, Rusya'ya ihracatın devam ettiğini ancak zararda olduklarını aktardı. Turizmciler ise sezona 35 milyar dolar hedefle girildiğini belirterek "Türkiye’de bütün planlar altüst oldu" dedi.

Dünya'dan Fikri Cinokur'un haberine göre Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu “Antalya’dan günlük 30 TIR Ukrayna’ya gidiyordu. Şu anda bu ülkeye ihracat durdu. Domates fiyatları 16 liradan 5 ile 7,5 liraya kadar düştü. Mayıs ayında fiyatlar daha fazla düşecek. Bir an önce iki ülke arasındaki savaşın sona ermesini ve barışsın sağlanmasını bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde büyük sıkıntı yaşayacağız. Üretici ve ihracatçı perişan. Ukrayna’ya ihracat durdu, Rusya’da ise çok eksideyiz" dedi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise Rusya’da erken rezervasyonlarda ciddi düşüşler yaşandığına dikkat çekti. Atmaca, “İki ülke arasındaki görüşmeleri yakından takip ediyoruz. Turizm barışı sever. İki ülkenin masadan el sıkışarak kalkmalarını bekliyoruz. Çünkü bu iki ülke turizmde en iyi pazarımız. Rusya az olsa da Ukrayna pazarı tamamen biter. Bu savaş alışılmış bir savaş değil. Turizm demek barış demek” dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜ- ROFED) önceki dönem başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Osman Ayık, erken rezervasyonların iptal edilmesinin sıkıntı yaratmayacağını, asıl sorunun uçakların kalkmamasında olduğunu söyledi. Bunun sektörü kötü etkileyeceğini söyleyen Ayık, “Yaptırımlar nedeniyle uçaklar kalkmaz ise büyük sıkıntı yaşanır. Turizm sektörünün olmazsa olmazı uçaktır. Para transferi yapamazsanız bu işi de yapamazsınız. Tek dileğimiz Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin tatlıya bağlanması” diye konuştu.

"Turizm pazarının çeşitlendirilmesi gerekiyor"

Yönetim Danışmanı Feti Kuyucu, Rusya ve Ukrayna’da insanların ‘korunma’ derdinde olduğunu kaydetti. Rusya yaptırımlarından en fazla Türkiye’nin etkileneceğini dile getiren Kuyucu, şunları söyledi:

“2022 turizm sezonuna 35 milyar dolar döviz hedefiyle moralle hazırlanan ve büyük beklenti içinde olan Türkiye’de bütün planlar altüst oldu. Yaptırımların bu kadar ağır olacağı beklenmiyordu. Panik havası oldu. En çok etkilenen biz olacağız. Savaşın ve krizin devam etmesinden en fazla Antalya ve Ege bölgesi etkilenir. 2022 sezonu için 6-6,5 milyon Rus ve Ukraynalı turist bekleniyordu. Ukrayna büyüyen bir pazar ve Antalya’ya gelen turist sayısı 2 milyona yaklaşıyordu. Turizm pazarında Rusya ve Ukrayna yüzde 45 pazar payı oluşturuyor. Tek pazara bağımlı kalmak Akdeniz çanağında risk oluşturuyordu. Pazarın çeşitlendirilmesi gerekiyordu. ABD ve AB’nin yaptırımları Rusya’nın belini daha da kırabilir. Buna rağmen Rusya’dan turistik hareketlerin Mayıs ayından itibaren başlayacağını düşünüyorum. Yüksek sezonda 1 Mayıs-31 Ekim tarihlerinde toplam 14 milyon yabancı gelmiş. Bunun 12 milyonu Antalya’yı tercih etmiş. Bu nedenle paniklemeye gerek yok. Paniğe kapılmadan mayıs ayına kadar sakin kalınmalı. Temkinli iyimserliği korumak lazım.”