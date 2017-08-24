Turizmde, İstanbul dışında bütün bölgelerde yükseliş var

Hasan DEMİRBAŞ / ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, turizmde bütün bölgelerde yükseliş görülürken, sadece İstanbul\'a gelen turist sayısında düşüş olduğunu açıkladı.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, turizmde tüm bölgelerde geçen yıla oranla ciddi artış görüldüğünü kaydetti. Sadece İstanbul\'da sıkıntı olduğunu belirten Ayık, önümüzdeki günlerdeki gelişmelerle birlikte İstanbul\'da da pozitif rakamlara ulaşmayı beklediklerini söyledi. Türkiye\'nin son günlerde dış pazardan ciddi talep gördüğünü anlatan Ayık, “Rekabet ettiğimiz birçok ülkeye göre fiyat ve kalite dengesindeki farkımız, bizi ön plana çıkartıyor\" dedi.

RUSYA- UKRAYNA PAZARI ÇOK İYİ

Avrupa\'da bazı ülkeler ile yaşanan siyasi gerginliklerin devam ettiğini dile getiren Osman Ayık, bunun yansımalarını turizmde daha iyi görebildiklerini söyledi. Alternatif pazarlardaki talebin, beklentinin üstünde gelmesinin istatistiklere olumlu yansıdığını kaydeden Osman Ayık, şöyle konuştu:

“Bu sene turizmde yaptığımız temel şey, kapasitemizi maksimum düzeye çıkarmak, elimizdeki eğitilmiş ve deneyimli personelimizi başka alanlara kaymasını engellemek oldu. İstatistikler bunu başardığımızı gösteriyor. Pazarlar açısından baktığımızda da Rusya ile çok iyi gidiyor. Muhtemelen 2015 yılının rakamlarını Rusya açısından geçip, 2014 yılı rakamlarına çok yakın olacağız. Ukrayna pazarı da iyi gidiyor. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan ve Balkanlardaki ülkelerden de ülkemiz çok iyi talep görüyor. Ortadoğu pazarı da İstanbul ve Doğu Karadeniz\'e ilgi gösteriyor. Avrupa\'da Almanya, Hollanda, Belçika eksenindeki sıkıntılar kısmen devam ediyor. İskandinav ülkelerinde son birkaç yıldır kayıp yaşıyoruz. İngiliz pazarı diğer pazarlarla kıyaslandığında daha iyiye gidiyor.\"

LOKOMOTİF ANTALYA

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, son 35 yılda karlılık ve istatistik açısından turizmdeki en iyi yılın 2014 olduğunu hatırlattı. 2015\'te yaşanan krizlerden Türkiye\'nin çok etkilendiğini vurgulayan Osman Ayık şöyle konuştu:

“Turizmde 2015 ve 2016 kayıplı yıllardır. Turizm tarihinde iki yıl üst üste kayıp yaşamamıştık. 2017 yılının çıkış yılımız olmasını arzu ediyorduk ve bütün çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptık. Fiyat tavizleri verdik ama olumlu yansımalarını da gördük. Tüm bölgelerde 7 aylık istatistiklerimiz İstanbul dışında çok iyi görünüyor. Turizmde lokomotif konumda da Antalya yer alıyor.\"

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