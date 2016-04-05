Turizmde iptaller yüzde 40'a vardı

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), son dönemde artan güvenlik endişeleri nedeniyle bu yıl Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelecek turist sayısında önemli düşüş beklendiğini belirtirken; rezervasyon ve organizasyonlarda da çok sayıda iptal yaşandığını açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; TÜROB’un Türkiye’nin en büyük turizm pazarı konumundaki Almanya’ya ilişkin öngörülerini paylaştığı rapora göre, Türkiye’de son dönemde gerçekleşen saldırılar Avrupalı turistler için önemli güvenlik endişesi oluşturdu. TÜROB Başkanı Timur Bayındır tarafından açıklanan raporda yer alan bilgiye göre; Alman Seyahat Acenteleri Birliği’nin (DRV) 2016 Türkiye satışlarında yüzde 40 gerileme kaydedildi.

Alman Seyahat Acentaları Kooperasyon Zinciri ise nisan ayında yaklaşık 600 seyahat acentasının katılımı ile Kuşadası’nda yapacağı yıllık toplantısını güvenlik nedeniyle iptal etti.

Raporda “İstanbul İstiklal Caddesi’nde yaşanan saldırı sonrasında İstanbul’a ve ülkemize yönelik çok sayıda rezervasyon ve kongre iptalleri yaşanıyor. Sektörümüz açısından içinde bulunduğumuz dönemde tüketici açısından fiyatlardaki astronomik indirimler önem taşımıyor, fiyattan ziyade güvenlik olgusu ön plana çıkıyor” ifadesi kullanıldı.

Gerek güvenlik algısı, gerekse Galataport’ta başlatılan inşaat çalışmaları nedeniyle 2016’da Türkiye ve İstanbul’a yapılması planlanan kruvaziyer turlarının tamamına yakını da iptal edildi. Özellikle Almanya’dan talebin ancak güvenlik konusunda bir kanaat oluştuktan belli bir süre sonra artmaya başlayacağı öngörülen rapora göre, Türkiye’nin en büyük turizm pazarı konumundaki Almanya’dan bu yıl gelecek talepte son dakika satışları belirleyici olacak.

Türkiye’ye gelen Alman turist sayısı geçen yıl yüzde 6 artışla 5.58 milyon olmuştu. Bu yılın ilk iki ayında ise Almanya pazarı yüzde 6 düşüşle 252 bine geriledi.

Büyük kayıp olacak

Bu yıl sektördeki daralmayı azaltmak için oteller tarafından konaklama fiyatlarında önemli oranda indirimlerin yapıldığına işaret edilen raporda, “Bu nedenle sayısal doluluklar sağlansa dahi gelir kaleminde çok önemli kayıpların yaşanacağı bir yıl olarak kayıtlara geçecek” denildi.

Türkiye-Yunanistan Ege Denizi rotasını izleyerek Avrupa’ya ulaşmaya çalışan sığınmacıların da turistlerin destinasyon kararında belirleyici olacağı kaydedilen raporda, Yunanistan’ın birçok adasının da turizm talebi açısından 2016’da önemli oranda daralma yaşamasının beklendiği kaydedildi.

Rapora göre Avrupalı turistlerin güvenlik kaygıları sebebiyle Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika yerine bu yıl İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan, Hırvatistan ve Fransa’ya yönelecekleri tahmin ediliyor.