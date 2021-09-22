Turizmde İngiliz akını başlıyor: Oteller erken kapatmaktan vazgeçti

İngiltere, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye'yi bugün itibarıyla seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı. Kararı değerlendiren turizmciler pazarın daha da hareketlendiği ve 2022'ye etkisinin olumlu olacağı görüşünde.

Turizm sektörünün İngiltere'den uzun süredir beklediği haber geldi. İngiltere'nin, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarması turizmcilerin yüzünü güldürdü. Karar sonrası son durumu ntv.com.tr'ye değerlendiren sektör temsilcileri, İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasıyla bu pazarın da hareketlendiğini dile getirdi.

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"2022'ye etkisi çok olumlu olacak"

Kış için beklemede olan rezervasyonların onaylanmasının sektör için olumlu olduğunun altını çizen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, "Ege Bölgesi'nde otellerini erken kapatma kararı alan bazı otellerin, bu karar sonrası kasım ortalarına kadar kapatmayacağını söyledi. İngilizlerin 2022 tatil planları için rezervasyonlara başladıklarını ifade eden Çorabatır, "İngiltere'deki tur operatörleriyle görüşmelere başladık. Hem Türk Hava Yollarının hem de buradaki tur operatörlerinin Antalya, Bodrum, Dalaman'a yönelik rezervasyon aldıklarını görmekteyiz. Aşılama sayısının artması da sektörü pozitif yönde etkileyecek" dedi.

"70 bin civarında İngiliz turist bekliyoruz"

Mayıs ayından bu yana beklemede olduklarını söyleyen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu ise, "İngiltere'nin 'kırmızı liste kararı' memnuniyet verici bir karar. Şu an yasaklı bir ülke değiliz. İngiltere bizim için çok önemli bir pazar. Biraz geç verilmiş bir karar ve etkisini 2022 yılında hissedeceğiz. Dalaman'a haftalık 40'a yakın uçak inecek. Ekim sonuna kadar 70 bin civarında İngiliz turist bekliyoruz. Mayıs ve ekim ayı fiyatların en düşük olduğu dönemler olduğu için çoğu otel ve apartlar kapalı. Tamamen İngiltere'ye hizmet veren bazı otel ve apartlar var, onlar da 1 ay için açacaklar" dedi.

200 bin İngiliz turist bekleniyor

Öte yendan Anadolu Ajansı'na konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da, İngiltere'nin seyahat listesinde yaptığı güncellemenin ardından önümüzdeki 3 aylık dönemde Türkiye'ye 200 bin civarında İngiliz vatandaşın seyahat etmesini beklediklerini söyledi.