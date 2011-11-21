-Turizmde erken rezervasyon başladı İSTANBUL (A.A) - 21.11.2011 - Turizm sektöründe erken rezervasyon dönemi daha da öne çekilerek başladı. 2012 turizm sezonu için tatil programını şimdiden planlamak isteyenler, indirimli fiyatlarla erken rezervasyon yaptırabilecek. 2012 için erken rezervasyon dönemini yarın başlatacak olan Mika Tur'un Genel Müdürü Bülent Kuş, hedeflerinin, erken rezervasyon kampanyalarını yurt dışında olduğu gibi ağustos ayında başlatıp tatilcilerin tatillerini bir yıl önceden planlamalarını ve hesaplı tatil yapmalarını sağlamak olduğunu belirterek, erken rezervasyonu, 2008'de Şubat ve 2009'da Ocak sonunda, 2010'da Aralık ayı başında, bu yıl ise Kasım sonunda başlattıklarını hatırlattı. Erken rezervasyonun, turizm sektörü temsilcilerinin, otelcilerin, sezonu daha kolay planlamalarını sağladığını kaydeden Kuş, ''Eskiden erken rezervasyona mart ayında başladığımızda Türkiye çok geride kalıyordu. Yurt dışı, ağustos ayından başlayarak 8 ay satış yapıyordu. Dolayısıyla Türkler, otellerde yer bulmakta ciddi sıkıntı çekiyordu. Erken rezervasyonun öne çekilmesiyle otellerde yer bulma sıkıntısı aşıldı'' dedi. Türkiye'de erken rezervasyon olgusunun yeni yeni oturmaya başladığını, bunun son 4 yıldır tüketici tarafından ciddiye alındığını dile getiren Kuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Erken rezervasyon dönemi satışları hızla büyüyor. Yerli turistler her yıl biraz daha bilinçli hale geliyor. Çünkü erken rezervasyon onlar için çok iyi bir fırsat, yüzde 45'e varan indirimler yakalayabiliyorlar, uzun süreli taksitle ödeme imkanına sahip olabiliyorlar. Türkiye'de tur operatörlerinin satışlarının yüzde 40'ı erken rezervasyondan oluşuyor. Bu oranın, önümüzdeki 3-4 yılda Avrupa seviyesi olan yüzde 60-70'e ulaşacağını düşünüyoruz. Türkiye bunlara çok çabuk uyum sağlıyor. Örneğin 5 yıl öncesine kadar neredeyse hiç kimse online rezervasyon yaptırmıyordu. Şu anda ciddi oranda online rezervasyon satışı yapıyoruz. Bizim satışlarımızın yüzde 70'i internet ve call center üzerinden gerçekleşiyor.''