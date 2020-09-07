Turizmde düşüş Ağustos'ta sürdü: Dış hat yolcu sayısı yüzde 73, iç hat yolcu sayısı yüzde 37 azaldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Ağustos ayına ilişkin yolcu verilerini açıkladı. Ağustos ayında iç hat yolcu sayısı aylık yüzde 25 artarken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,5 azaldı.

Dış hat yolcu sayısı ise aylık yüzde 136 artarak 3,8 milyon kişiye çıkarken, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 73 düşük kaldı.

Temmuz ayında iç hat yolcu sayısı aylık yüzde 91,7 artarken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,5 azalmış, dış hat yolcu sayısı ise aylık yüzde 366 artarak tekrar milyon seviyesini geçerken, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 87,5 düşük kalmıştı.