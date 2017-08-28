Turizmciye ‘hizmet ihracatçısı’ olabilme fırsatı 31 Ağustos’ta sona eriyor

İstanbul 28 Ağustos (DHA) – Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, turizm sektörünün ihracatçı kapsamına alınmasını sağlayacak “Türkiye\'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması” araştırmasına son başvuru tarihinin 31 Ağustos olduğunu hatırlatarak turizmcileri http://www.tim.org.tr/tr/500.html linki üzerinden başvuru yapmaya davet etti.

TÜROB’dan yapılan açıklamada, Türkiye’nin en önemli dış gelir kaynaklarından turizm sektörünün de ‘hizmet ihracatçısı’ sayılması için önemli bir fırsat niteliğinde olan ‘Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması’ araştırmasında geri sayımın başladığı belirtildi. Açıklamaya göre; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan “Türkiye\'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması” araştırmasıyla, sadece katılacak firmalar arasında 2016 yılında en çok döviz girdisi sağlayan firmaların kamuoyu ile paylaşılacak. Araştırma, turizm sektörünün tam anlamıyla ‘hizmet ihracatçısı’ sayılması ve tüm desteklerden faydalanabilmesi için oldukça önemli bir fırsat niteliği taşırken, araştırmaya katılan işletme sayısı oranında, sektörün iş hacmine dikkat çekilecek. Böylece turizm sektörünün ülke ekonomisine katkısı ortaya konularak, ihracatçı kapsamına alınması hedefleniyor.

\"Sektör için çok önemli\"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, üyelerine uyarı yazısı göndererek tüm turimcileri araştırmaya katılmaya çağırdı. Bayındır, şu bilgileri verdi: “Araştırma başvuruları http://www.tim.org.tr/tr/500.html linki üzerinden telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri, müteahhitlik hizmetleri, eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler, eğlence, kültür ve spor hizmetleri, yolcu taşımacılığı hizmetleri, yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri, mali hizmetler ve diğer iş hizmetleri kategorilerinde yapılabilecek başvurular ücretsiz olarak 31 Ağustos 2017\'ye kadar devam edecek. Hatırlatmak isteriz ki hizmet ihracatçılarına Yeşil Pasaport verilmesi kapsamında, Yeşil Pasaport almaya uygun görülen firmalar Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Bu anlamda, Ekonomi Bakanlığı ile birlikte yürütülen ‘Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması’na başvurular önümüzdeki dönem çalışmaları için kritik önem taşıyor.”

\"Tüm ihracat teşvikleri turizmde de uygulanmalı\"

Bayındır, TÜROB tarafından gerek Ekonomi Bakanlığı, gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİM nezdinde çok yönlü olarak sürdürülen çalışmalarda, sektörün küresel rekabet ve ülke ekonomisine sağladığı katkılar dikkate alınarak, sektörümüzde faaliyet gösteren işletmelere de diğer ihracatçılar için sağlanan tüm teşviklerin (KDV istisnası, Kurumlar Vergisi İndirimi vs.) uygulanması talebi ile çalışmaların sürdürüldüğüne işaret etti. Bayındır, “Bu vesile ile TİM tarafından yapılan araştırmaya katılım sağlanmasının; 2023 ihracat hedefleri doğrultusunda özellikle turizm sektörü faaliyetlerinin ihracat kapsamına alınabilmesi; sektörümüzce yurt dışından sağlanan döviz miktarı konusunda farkındalık oluşturması;iİhracat teşviklerinin sektörümüz kuruluşlarına da tam kapsamlı olarak uygulanmasına önemli katkısının olacağı beklenmektedir” diye konuştu.

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