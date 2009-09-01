Turizmciye 1 milyon dolar engeli

Turizm işletmelerinin ihracatçı sayılması için yurt dışından en az 1 milyon ABD doları döviz girdisi sağlaması gerekiyor.
Turizmcilerin yıllardır beklediği;
konaklama tesisi sahiplerinin ihracatçı sayılması ve teşviklerden
yararlanmasına ilişkin karar sonunda çıktı. Bu kararla birlikte
konaklama işletmeleri 1 milyon ABD Doları ve üzerinde döviz getiren
konaklama işletmeleri, yani otelciler ihracatçılarda olduğu gibi
devletten yurtdışındaki fuarlarda tanıtım desteği alabilecek.
Turizmciler ayrıca ucuz Eximbank kredilerinden yararlanabilecek.
Konaklama sektörünün bir kısmı yurt dışında ofis açma desteği, Ar-Ge
veya pazar araştırması desteği, çevre maliyetlerinin karşılanmasına
destek, eğitim ve kalifiye eleman istihdamı desteklerinden
yararlanabilecek.
Ancak kararın KDV iadesini içermemesi turizmcilerin beklentilerini boşa
çıkarmış görünüyor. Turizmcilerin, diğer ihracatçılarda olduğu gibi KDV
iadesi alması halinde; alacakları KDV iadesini devlete olan kurumlar
vergisi, gelir vergisi, SSK primi ödemelerini tahsil edebileceklerdi.
İhracatçı sınıfına alınmak için yıllardır uğraş veren turizmciler
kararın çıkmasından memnun. Fakat 1 milyon dolar rakamını fazla bulan
turizmciler, Türkiye'de en çok 300 işletmenin ihracatçı statüsü
kazanabileceğini, bunun da adil olmadığını savundular. Konuyla ilgili
görüşlerine başvurduğumuz sektör temsilcileri ayrıca, ihracatçıların
genelde sahip olduğu tüm avantajların turizmcilere sağlanmadığından
yakınıyor..
Elektrik ve su için düşük tarife
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, bakanlığının turizm
alanında faaliyette bulunan meslek örgütleriyle işbirliği yaparak yurt
içi ve yurt dışındaki uluslararası tanıtım faaliyetlerine daha fazla
organize olarak katılımın sağlanacağını ve sektörün bu faaliyetlerine
devlet katkısının artacağını ifade etti.
Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında da kararlaştırıldığı üzere
2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nda belirtilen, belgeli yatırım ve
işletmelerin elektrik ve su ücretlerinin en düşük tarifeden tahsis
edilmesi konusundaki çalışmaların sonuç vermeye başladığını belirten
Bakan Günay, şunları söyledi: "Elektrik giderlerinin düşük tarifeden
ödenmesi ile ilgili Bakanlıkça hazırlanan kararname taslağı, gereği
için Başbakanlığa iletildi. Aynı şekilde, su ücretlerinin düşük
tarifeden ödenmesi için İçişleri Bakanlığı, Mali İdareler Genel
Müdürlüğü ve 81 il valiliğine 12 Ağustos 2009 tarihli yazıyla gereken
talimatı verdik. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, gündeminde yer alan ve
sektör tarafından dile getirilen konular arasında bulunan elektrik ve
su bedellerinin düşük tarifeden ödenmesi konusunda devlet desteğinin bu
dönemde de devam etmesi hususunda Başbakanlık'taki kararname ve
İçişleri Bakanlığı yazısı devletin bu sektöre verdiği önemin bir
göstergesi olmaktadır."
Sektör temsilcileri kararı gözlem'e yorumladı
♦ Çetin Osman Budak (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı):
"Karar, 'Vergi kanunlarında yer alan ihracata ilişkin hükümler
saklıdır' ifadesiyle sektörün büyük beklentisi olan KDV iadesi
uygulaması konusunu boşlukta bıraktı. Eximbank kredilerinden ve diğer
desteklerden yararlanma koşulları, bütçe imkanları ve bürokratik
sürecin ağırlığı nedeniyle sektöre tek başına büyük bir destek
sağlamayacak. Bu nedenle vergi avantajının da getirilmesi gerekli. Öte
yandan TOBB öncülüğünde Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunulan, alkollü
içeceklerde ÖTV indirimi, kış aylarında istihdam yükünün azaltılması,
(ayakbastı ücretleri gibi) havalimanı vergilerinin düşürülmesi, sezon
dışında uçak şirketlerine veya tur operatörlerine boş koltuk desteği
verilmesi gibi konuların mutlaka ciddiyetle ele alınmalı. Bu tür önlem
veya desteklerin bütçeye yük olmak yerine, gelecek sezon fiyatlarının
yükselmesini ve dolayısıyla turizm gelirinin artmasını, alkollü içkiden
alınan vergi gelirinin artmasını, sosyal güvenlik prim tahsilatının
artmasını sağlayacağına inanıyoruz.
♦ Ahmet Barut (Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı):
Karar
normal ihracatçılara getirilen avantajların hepsini turizmcilere
sağlamıyor. KDV iadesi alma söz konusu değil. Ama tanıtımda destek,
istihdam ve Ar-Ge'ye yardım, fuar katılımlarına destek gibi getirileri
olacak. Asıl yansımalarını tebliğler çıktığında göreceğiz.
♦ Veysi Öncel (Çeşme Otelciler Birliği Başkanı):
Otellerin
ihracatçı sayılması yıllardır beklenen bir karardı. Geç de olsa böyle
bir kararın çıkmış olması sevindirici bir gelişme. Bu yüzden bu kararın
çıkmasında emeği geçen yetkililere teşekkür etmek lazım. Kararın eksik
yönleri de var elbette. Az sayıda işletmelerin ihracatçı sayılmasını
sağlayacaktır ama her şeye rağmen önemli bir gelişmedir."
♦ Yakup Demir (Çeşme Ilıca Otel Genel Müdürü):
Türkiye'de
1 milyon dolar döviz girdisi sağlayacak otel sayısı 300'ü geçmez.
Çeşme'de de ancak 4-5 otel ihracatçı sınıfına girebilir. Kararın daha
geniş kesime hitap etmesini beklerdik. Bu kararın turizm sektörünün
sıkıntılarına çözüm olacağını sanmıyorum. Örneğin en başta gelen
istihdam sorunu belki 300 işletme için çözülecek. Peki diğer işletmeler
ve personellerinin durumu ne olacak?
♦ Gökçe Kesikçiler (Çeşme-Ontur Otel Genel Müdürü):
Bu karar turizmcilere çok büyük avantajlar sağlamıyor. Tek
avantaj turizmcilerin yurtiçi ve yurt dışı fuarlarında tanıtım
bütçesinden yararlanabilmesi. Fakat sadece bu avantajla ihracatçı
sayılmaz. Biz turizmciler olarak ihracatçıların yararlandığı tüm
haklardan yararlanmak istiyorduk. Örneğin KDV iadesi hakkı verilmemiş.
Daha önce elektrik ve doğalgaz gibi harcamalarımızda geri ödeme
alıyorduk. Şimdi bundan da mahrum kaldık. KDV'nin de yüzde 18'e
çıkarılması sezon ortasında ayrı bir şok oldu bizim için. Yine de bu
kararın çıkması olumlu bir gelişme. Muhakkak ilerleyen dönemlerde
kapsamı geliştirilecektir.
Çeşmeli turizmciden “ecrimisil” çıkarması
Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) yöneticileri, Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ı ziyaret
ederek, ilçedeki ecrimisil sorununu anlattı. ÇEŞTOB Başkanı Veysi
Öncel, önce Maliye Bakanı Şimşek ile görüştüklerini belirtti.;
Turizm Bakanlığı'ndan belgeli ve asli fonksiyonu konaklama olan
işletmeleri de artık ihracatçı sayılacak fakat yasanın uygulanması için yurt dışından en az 1 milyon ABD doları döviz girdisi sağlaması koşulu, eleştirilere neden oldu.
Maliye Bakanı Şimşek'e yüksek ecrimisil bedellerinin ilçe turizmini
olumsuz etkilediği yönünde bir rapor sunduklarını kaydeden Öncel,
"Sayın Şimşek'ten ecrimisil bedellerinin düşürülmesine ilişkin
düzenlemeyi imzalamasını istedik ve kendisini ilçemiz hakkında
bilgilendirdik" diye konuştu.
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul
Günay'ın ecrimisil konusunda bilgi sahibi olduğunu dile getiren Veysi
Öncel, "Sayın Günay da konuyla ilgili düzenlemeyi Maliye Bakanlığı'nın
yapacağını, İzmir milletvekillerinin de sorunun takipçisi olması
gerektiğini söyledi" dedi. Ecrimisil bedellerinin düşürülmesi
konusundaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini anlatan Öncel,
"Gerekirse 10 kere, 20 kere daha Ankara'ya gelip siyasilerle
konuşacaklarını, son çare olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a
ulaşmak için çabalayacaklarını" kaydetti. ÇEŞTOB üyesi Yakup Demir de
Maliye ile Kültür ve Turizm bakanlıklarında yaptıkları görüşmeler
sonucunda, uzun süredir konuşulmayan ecrimisil sorununu gündeme
getirdiklerini ve konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.