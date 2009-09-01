Turizmciye 1 milyon dolar engeli

Turizm işletmelerinin ihracatçı sayılması için yurt dışından en az 1 milyon ABD doları döviz girdisi sağlaması gerekiyor.



Turizmcilerin yıllardır beklediği; konaklama tesisi sahiplerinin ihracatçı sayılması ve teşviklerden yararlanmasına ilişkin karar sonunda çıktı. Bu kararla birlikte konaklama işletmeleri 1 milyon ABD Doları ve üzerinde döviz getiren konaklama işletmeleri, yani otelciler ihracatçılarda olduğu gibi devletten yurtdışındaki fuarlarda tanıtım desteği alabilecek. Turizmciler ayrıca ucuz Eximbank kredilerinden yararlanabilecek. Konaklama sektörünün bir kısmı yurt dışında ofis açma desteği, Ar-Ge veya pazar araştırması desteği, çevre maliyetlerinin karşılanmasına destek, eğitim ve kalifiye eleman istihdamı desteklerinden yararlanabilecek.



Ancak kararın KDV iadesini içermemesi turizmcilerin beklentilerini boşa çıkarmış görünüyor. Turizmcilerin, diğer ihracatçılarda olduğu gibi KDV iadesi alması halinde; alacakları KDV iadesini devlete olan kurumlar vergisi, gelir vergisi, SSK primi ödemelerini tahsil edebileceklerdi.



İhracatçı sınıfına alınmak için yıllardır uğraş veren turizmciler kararın çıkmasından memnun. Fakat 1 milyon dolar rakamını fazla bulan turizmciler, Türkiye'de en çok 300 işletmenin ihracatçı statüsü kazanabileceğini, bunun da adil olmadığını savundular. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz sektör temsilcileri ayrıca, ihracatçıların genelde sahip olduğu tüm avantajların turizmcilere sağlanmadığından yakınıyor..

Elektrik ve su için düşük tarife



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, bakanlığının turizm alanında faaliyette bulunan meslek örgütleriyle işbirliği yaparak yurt içi ve yurt dışındaki uluslararası tanıtım faaliyetlerine daha fazla organize olarak katılımın sağlanacağını ve sektörün bu faaliyetlerine devlet katkısının artacağını ifade etti.



Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında da kararlaştırıldığı üzere 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nda belirtilen, belgeli yatırım ve işletmelerin elektrik ve su ücretlerinin en düşük tarifeden tahsis edilmesi konusundaki çalışmaların sonuç vermeye başladığını belirten Bakan Günay, şunları söyledi: "Elektrik giderlerinin düşük tarifeden ödenmesi ile ilgili Bakanlıkça hazırlanan kararname taslağı, gereği için Başbakanlığa iletildi. Aynı şekilde, su ücretlerinin düşük tarifeden ödenmesi için İçişleri Bakanlığı, Mali İdareler Genel Müdürlüğü ve 81 il valiliğine 12 Ağustos 2009 tarihli yazıyla gereken talimatı verdik. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, gündeminde yer alan ve sektör tarafından dile getirilen konular arasında bulunan elektrik ve su bedellerinin düşük tarifeden ödenmesi konusunda devlet desteğinin bu dönemde de devam etmesi hususunda Başbakanlık'taki kararname ve İçişleri Bakanlığı yazısı devletin bu sektöre verdiği önemin bir göstergesi olmaktadır."

Sektör temsilcileri kararı gözlem'e yorumladı



♦ Çetin Osman Budak (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı):

"Karar, 'Vergi kanunlarında yer alan ihracata ilişkin hükümler saklıdır' ifadesiyle sektörün büyük beklentisi olan KDV iadesi uygulaması konusunu boşlukta bıraktı. Eximbank kredilerinden ve diğer desteklerden yararlanma koşulları, bütçe imkanları ve bürokratik sürecin ağırlığı nedeniyle sektöre tek başına büyük bir destek sağlamayacak. Bu nedenle vergi avantajının da getirilmesi gerekli. Öte yandan TOBB öncülüğünde Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunulan, alkollü içeceklerde ÖTV indirimi, kış aylarında istihdam yükünün azaltılması, (ayakbastı ücretleri gibi) havalimanı vergilerinin düşürülmesi, sezon dışında uçak şirketlerine veya tur operatörlerine boş koltuk desteği verilmesi gibi konuların mutlaka ciddiyetle ele alınmalı. Bu tür önlem veya desteklerin bütçeye yük olmak yerine, gelecek sezon fiyatlarının yükselmesini ve dolayısıyla turizm gelirinin artmasını, alkollü içkiden alınan vergi gelirinin artmasını, sosyal güvenlik prim tahsilatının artmasını sağlayacağına inanıyoruz.

♦ Ahmet Barut (Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı):



Karar normal ihracatçılara getirilen avantajların hepsini turizmcilere sağlamıyor. KDV iadesi alma söz konusu değil. Ama tanıtımda destek, istihdam ve Ar-Ge'ye yardım, fuar katılımlarına destek gibi getirileri olacak. Asıl yansımalarını tebliğler çıktığında göreceğiz.

♦ Veysi Öncel (Çeşme Otelciler Birliği Başkanı):



Otellerin ihracatçı sayılması yıllardır beklenen bir karardı. Geç de olsa böyle bir kararın çıkmış olması sevindirici bir gelişme. Bu yüzden bu kararın çıkmasında emeği geçen yetkililere teşekkür etmek lazım. Kararın eksik yönleri de var elbette. Az sayıda işletmelerin ihracatçı sayılmasını sağlayacaktır ama her şeye rağmen önemli bir gelişmedir."

♦ Yakup Demir (Çeşme Ilıca Otel Genel Müdürü):



Türkiye'de 1 milyon dolar döviz girdisi sağlayacak otel sayısı 300'ü geçmez. Çeşme'de de ancak 4-5 otel ihracatçı sınıfına girebilir. Kararın daha geniş kesime hitap etmesini beklerdik. Bu kararın turizm sektörünün sıkıntılarına çözüm olacağını sanmıyorum. Örneğin en başta gelen istihdam sorunu belki 300 işletme için çözülecek. Peki diğer işletmeler ve personellerinin durumu ne olacak?

♦ Gökçe Kesikçiler (Çeşme-Ontur Otel Genel Müdürü):





Bu karar turizmcilere çok büyük avantajlar sağlamıyor. Tek avantaj turizmcilerin yurtiçi ve yurt dışı fuarlarında tanıtım bütçesinden yararlanabilmesi. Fakat sadece bu avantajla ihracatçı sayılmaz. Biz turizmciler olarak ihracatçıların yararlandığı tüm haklardan yararlanmak istiyorduk. Örneğin KDV iadesi hakkı verilmemiş. Daha önce elektrik ve doğalgaz gibi harcamalarımızda geri ödeme alıyorduk. Şimdi bundan da mahrum kaldık. KDV'nin de yüzde 18'e çıkarılması sezon ortasında ayrı bir şok oldu bizim için. Yine de bu kararın çıkması olumlu bir gelişme. Muhakkak ilerleyen dönemlerde kapsamı geliştirilecektir.

Çeşmeli turizmciden “ecrimisil” çıkarması



Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) yöneticileri, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ı ziyaret ederek, ilçedeki ecrimisil sorununu anlattı. ÇEŞTOB Başkanı Veysi Öncel, önce Maliye Bakanı Şimşek ile görüştüklerini belirtti.;

Turizm Bakanlığı'ndan belgeli ve asli fonksiyonu konaklama olan işletmeleri de artık ihracatçı sayılacak fakat yasanın uygulanması için yurt dışından en az 1 milyon ABD doları döviz girdisi sağlaması koşulu, eleştirilere neden oldu.



Maliye Bakanı Şimşek'e yüksek ecrimisil bedellerinin ilçe turizmini olumsuz etkilediği yönünde bir rapor sunduklarını kaydeden Öncel, "Sayın Şimşek'ten ecrimisil bedellerinin düşürülmesine ilişkin düzenlemeyi imzalamasını istedik ve kendisini ilçemiz hakkında bilgilendirdik" diye konuştu.



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın ecrimisil konusunda bilgi sahibi olduğunu dile getiren Veysi Öncel, "Sayın Günay da konuyla ilgili düzenlemeyi Maliye Bakanlığı'nın yapacağını, İzmir milletvekillerinin de sorunun takipçisi olması gerektiğini söyledi" dedi. Ecrimisil bedellerinin düşürülmesi konusundaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini anlatan Öncel, "Gerekirse 10 kere, 20 kere daha Ankara'ya gelip siyasilerle konuşacaklarını, son çare olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmak için çabalayacaklarını" kaydetti. ÇEŞTOB üyesi Yakup Demir de Maliye ile Kültür ve Turizm bakanlıklarında yaptıkları görüşmeler sonucunda, uzun süredir konuşulmayan ecrimisil sorununu gündeme getirdiklerini ve konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.