Turizmcinin duası İngiltere-İtalya finali

Kadıköy'de UEFA kupasının İstanbul'a kazandıracağı döviz finale kalan takımlara bağlı. İngiliz, İtalyan veya İspanyol takımları arasındaki karşılaşmaya en az 40 bin taraftar gelecek. Bu da konaklama, yeme-içme ve diğer harcamalarla 80-100 milyon dolar demek.



Akşam gazetesinin haberine göre Rusya-Ukrayna takımları finale kalırsa İstanbul'un geliri çok daha sınırlı olacak. Çünkü iki ülke de krizden çok etkilendi. Galatasaray'ın finale çıkması ise Türkiye'yi coşturacak ama turizmcilerin bu maça göre yaptığı tüm hesapları bozacak.



G.Saray finale kalırsa 80 milyon dolar hayal olur



Kadıköy'deki UEFA finalinin İstanbul'a ne kadar döviz kazandıracağı tamamen finale kalan takımlara bağlı. İngiliz, İtalyan veya İspanyol takımları arasındaki bir finale en az 40 bin yabancı taraftar gelecek, bu da 80 milyon dolar döviz demek



Ama çok az seyahat eden futbol turistleri de var. Mesala Rusya-Ukrayna takımları finale kalırsa, İstanbul'un gelirleri çok sınırlı kalacak. Hele bir de ev sahibi G.Saray, finalist olursa Türk turizmciler sadece rakip takımın harcayacağı paraya kalacak...



MAYIS ayı sonunda İstanbul'da Kadıköy Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak olan UEFA Kupası finaliyle İstanbul önemli bir gelir elde edecek. Finali izlemek için İstanbul'a 40 binden fazla yabancı taraftarın gelmesi bekleniyor. Finalin İstanbul'a yapacağı ekonomik katkının mali büyüklüğü finalistlere bağlı. İngiliz, İtalyan ve İspanyol kulüp taraftarları gittikleri ülkelere çok para bıraktıkları biliniyor.



Son UEFA finali olacak



UEFA Kupası'nda yoluna devam eden 32 takım arasında ise İngiliz, Fransız, Alman ve Ukraynalı takımların çokluğu dikkat çekiyor. Bu takımlar arasında Türkiye'ye en çok döviz bırakacak ekipler İngiliz ve İtalyan takımları. Çünkü bu iki ülkenin hem eskilere dayanan bir turizmi geleneği var hem de milli gelirleri yüksek olduğu için harcama potansiyelleri yüksek. Ancak Ukrayna ve Rus takımları finalde karşılaşırsa gelirler önemli ölçüde olumsuz etkilenecek. Çünkü iki ülke de krizden çok etkilendi, gelip İstanbul'da para harcayacak kadar zengin bir taraftar profiline sahip değiller. İstanbul'daki finalin en büyük özelliği de son UEFA Kupası finali olması. 2010'dan itibaren UEFA Ligi'nin statüsü değişeceği için koleksiyoner de bu maça ilginin gösterebilir.



Yiyip içip, hatıralık eşya alacaklar



2009 UEFA Kupası finaline sadece taraftarlar gelmeyecek. Yabancılar arasında basın mensupları, VIP konuklar, UEFA çalışanları ve misafirleri, sponsor firma yetkilileri ve televizyon ekibi çalışanları da olacak. Yabancılar havaalanından itibaren İstanbul'a para bırakmaya başlayacak. Taraftarlar en çok parayı konaklama, yiyecek-içecek, ulaşım ve telekomünikasyon hizmetlerine harcayacak. Daha sonra da hediyelik ve hatıra eşya harcamaları gelecek. Bir İngiliz-İtalyan finalini izlemek için İstanbul'a 40 bin kişinin gelmesi ve 80-100 milyon dolar harcaması bekleniyor. Buna karşın 2000'de bu kupayı alarak Türkiye'ye büyük coşku yaşatan G.Saray'ın finale kalması döviz girişini azaltacak. Çünkü Kadıköy'deki maç sadece İstanbul içi trafiğe bir katkı sağlayacak...



Türklere 6.000 bilet



UEFA Kupası finalinin bilet fiyatları da 75 euro ile 130 euro arasında satışa çıktı. Bilet satışlarının tüm geliri UEFA'ya aktarılırken, bilet satış kontrolü de

UEFA tarafından yürütülüyor. Toplam 43 bin biletin satılacağı maçta Türklere 6 bin bilet verilecek. Bu biletlere bugüne kadar 15 bin talep geldi. Kura çekilişi sonrasında bu biletler sahiplerini bulacak. Biletlerin yüzde 60'ı takımlara verilecek. Yüzde 25'i de UEFA'ya ait olacak. Bu biletler arasında sponsor firmalara verilecekler de bulunuyor.

