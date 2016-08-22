Turizmcinin borcu 1 yıl ötelenecek

TBMM’de cuma günü kabul edilen torba yasadan, turizmcilere destek çıktı. 2016 içinde kamu arazisi tahsis edilen turizm işletmelerinden tahsil edilmesi gereken kira, hasılat payı ve ecrimisil gibi bedellerin ödeme süresi 1 yıl ötelenecek.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; Torba yasada yer alan turizmle ilgili düzenlemeler şöyle: Tescil edilmesi gereken deniz araçları arasında bulunmamasına rağmen Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne tescil edilmiş olan gemi, yat, özel maksatlı ve özel yapılı gemi ile bunlar dışında bulunan her türlü deniz araçlarının malikleri adına, bu deniz araçları dolayısıyla yararlandıkları vergi, harç veya fon istisnası ile indirim, muafiyet ve diğer mali hükümlerle ilgili olarak tarhiyat yapılmayacak, daha önceki tarhiyatlardan, açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek.

Turizme destek

Turizm tesisleri yapmak üzere kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden 1 Ocak-31 Aralık 2016 arasında tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin ve tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisil bedellerinin ödeme süreleri bir yıl ötelenecek. Terör nedeniyle hasar gören bina ve alanlarda, imar planı, imar uygulaması, altyapı ve üstyapı projeleri, ruhsat ve yapım işleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca resen yapılacak, yaptırılacak ve onaylanacak. Riskli alanların dönüştürülmesi için kullanılacak rezerv yapı alanlarındaki her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri Kamu İhale Kanunu hükümlerinden istisna olacak. Vakıflar kendi radyo ve televizyonlarını kurabilecek.