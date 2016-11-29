Turizmcilerin yüzde 70'i "2017, 2016’dan daha kötü geçecek" diyor

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın da katıldığı Antalya Lara Barut Otel'deki 6. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde, binin üzerinde turizmci ile düzenlenen interaktif katılımlı anket sonuçlarını yazdı. Ankete katılanların yüzde 74.7’si “2017 yılını etkileyen en önemli sorun neydi” sorusuna “dış politika” yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 70.3'ü ise “2017'nin 2016’dan daha kötü geçeceği” görüşünde.

Bayer'in Hürriyet'te "Türkiye'nin turizmde sorunu ekonomik değil siyasidir" başlığıyla yayımlanan (29 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Türkiye turizmde tarihinin en ağır krizini yaşadığı 2016'nın en önemli toplantısının katılımcıları, turizmin yanında gündemin en önemli başlıklarını da tartıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın da katıldığı Antalya Lara Barut Otel'deki 6. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde, Türkiye'nin her yerinden gelerek salonu dolduran binin üzerinde kişi ile düzenlenen interaktif katılımlı anketten ilginç sonuçlar çıktı.

Bir gün önce düzenlenen Türk-Alman Forumu’na katılanların Bakan Avcı ile yaptıkları toplantıda da dile getirilen bir konu bu kez interaktif katılımlı anket ile gerçekleşti.

Katılımcılara turizme ilişkin durumu ve 2017’den beklentilerin de olduğu 10 soru yöneltildi. Katılımcılar her soruyla ilgili 6-7 değişik seçenekli yanıtlardan birini belirterek düğmeye basma yöntemiyle gerçekleşen keypad denilen bu sistem ile katılımcılara “2017 yılını etkileyen en önemli sorun neydi” sorusuna % 74.7’si “dış politika” yanıtını verdi.

Bu, turizmcilerin 2015 yılı 24 Kasım’ında Rus uçağının düşürülmesinden bu yana sektörün yaşadığı kriz ile ilgili olarak dile getirdiği ‘Turizmde sorun ekonomik ya da sektörel değil’ tezinin en somut kanıtıdır.

Örneğin “2016’da işletmelerin ne kadar ciro kaybına uğradığı” sorusuna katılımcıların verdiği yanıta göre % 34. 2017’nin, “nasıl geçmesi beklendiği” sorusuna verilen yanıtta da %41.6 ile “daha kötü” deniyor. “Ekonomik durum ile ilgili” soruya yanıt ise % 70.3 ile “2016’dan daha kötü geçeceği” yönünde.

Resort Kongresi’nde canlı olarak yapılan ankette turizmciler, “Sektörde 2017 için gördüğünüz en önemli sorun nedir?” sorusuna % 74.7 oranında ‘Dış politikanın yarattığı siyasi gerilim’ cevabını verdi.

Türkiye’nin turizmde yaşadığı krizin nedeninin siyasi olduğu, sorunların çözümünün de siyasi olduğu görüşü bu toplantıya katılan Avrupa’nın en büyük tur operatörleri ve önemli PR’cıları tarafından da dile getirilmişti. Bu ankette çıkan diğer sonuçlar da bunu destekliyor. Turizmciler, bizim sektör yapısal olarak, yaptığı işin gereği olarak hep iyimseriz diyordu. Ama bu gerçekler göz ardı edilemez.

Kongrenin moderatörü Nizamettin Şen anket sonuçlarından çıkan bu acı tablo ile ilgili “Her şeye rağmen biz yine de enseyi karartmayacağız” dedi. Bu ankette sorulan ilk soru ve Yanıtı, ekonominin ne olacağının bir göstergesi olabilir.

2016 yılında turizmi olumsuz etkileyen en önemli sorun sizce hangisi oldu?

Terör: %37.9

İmaj: %53.3

Suriye sorunu: %4.7

Mülteci sorunu: %0.0

Tanıtım eksikliği: %0.6

Çevre coğrafyalardaki gelişmeler: %3.6

Turizm sektöründe 2017 için gördüğünüz en önemli sorun nedir?

Dış politikanın yarattığı siyasi gerilim: %74.7

İç politikanın yarattığı siyasi gerilim: %18.5

Pazardaki durgunluk/gerileme: %2.5

Terör: %1.9

Fiyatlardaki düşüş: %1.2

Alacak tahsilatında sorunlar: %0.6

Dövizlerdeki dalgalanma: %0.6

Maliyetlerdeki artış: %0.0

2017 yılında ülkemizin ekonomisindeki beklentiniz nedir?

Bu yıldan daha kötü olacak: %70.3

Bu yılın özelliklerini taşıyacak: %25.5

Bu yıldan daha iyi olacak: %4.2

Geleceğin Türk turizminde sizce önce neye ihtiyaç var?

Yeni bir senaryoya: %25.6

Yeni pazarlara: %5.2

Eski pazarları geri kazanmaya: %12.2

Eski fiyatlara gelmeye: %0.6

Kurumsallaşmaya/yapısal reformlara: %16.9

Turizmin öncelikli sektör olarak değerlendirilmesine: %39.5

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