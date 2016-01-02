Turizmcilerin yüzde 60'ı 2016'dan umutsuz

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) 2015 yılı ve 2016'dan beklentileri içeren anketinde, sektör temsilcilerinin yüzde 60'ı, 2016'nın 2015'ten daha kötü olacağı tahmini çıktı. Ortadoğu ve Türkiye açısından pek iyi geçmeyen 2015 yılı, turizm sektörü açısından da son 25 yılın en kötüsü oldu. Rusya'da 2014'ün son çeyreğinde başlayan ekonomik krizin olumsuz etkilerinin yaşandığı sektörde, bu ülke pazarında 850 bin kişiye yakın azalma görüldü.

AKTOB, '2015 nasıl geçti, 2016 nasıl olacak?' başlıklı bir anket düzenledi. Radikal'deki habere göre, 5'inci Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde düzenlenen anketin sonuçları rapor halinde açıklandı. Rus savaş uçağının sınır ihlali nedeniyle düşürülmesinin ardından Rusya Federasyonu'nun uyguladığı yaptırımlar sonrasında düzenlenen anketin sonuçlarına göre, turizm sektörü açısından 2016 yılı kötü geçecek.

Satışlar düştü

2014'e göre 2015 yılı satışlarının nasıl değiştiği sorulan turizm sektörü temsilcilerinden yüzde 32'sinin yüzde 5-10, yüzde 16'sının yüzde 15-20, yüzde 15'inin de yüzde 20'nin üzerinde azalma yaşadığı ortaya çıktı. Yani sektörün yüzde 63'ünün satışlarının 2014'e göre düştüğü belirlendi. Yüzde 16'sı aynı kaldığını belirtirken, sadece yüzde 21'i yüzde 10'luk artıştan bahsetti. 2015'in kötü geçmesinin nedeni olarak ise yüzde 54 karlılık oranının düştüğünü, yüzde 20 dolulukların düştüğünü, yüzde 11 kamu- özel sektör işbirliğinin oluşturulamadığını, yüzde 8 de yurtdışı tanıtımlarının iyi yapılamamasını gösterdi. Sadece yüzde 8'e göre kötü geçmediği belirtildi.

Uluslararası terör

Geçen 2015'te turizme damga vuran gelişmeler; yüzde 40 uluslararası terör, yüzde 26 döviz kurları artışı, yüzde 22 Suriye krizi, yüzde 11 yatak kapasitesi artışı, yüzde 1 de dijital turizm pazarındaki yapılanmalar olarak dile getirildi. 2015 yılında çalışan sayısının 2014'e göre karşılaştırılmasında ise, sektör temsilcilerinin yüzde 51'i azaldığını ifade etti. Yüzde 32'si aynı kaldığını, yüzde 17'si ise arttığını kaydetti.

Bu yıl Türkiye ekonomisindeki büyük riskin sorulduğu sektör temsilcileri yüzde 73 olarak terörü gösterdi. Yüzde 1-8 arasında ise durgunluk, alacak tahsilatı, enflasyon-girdi maliyetleri artışı, döviz kuru artışı ve faiz artışını gösterdi.

Turist sayısında azalma

Turizm sektörünün en önemli sorunu ise yüzde 44'le turist sayısındaki düşüş olarak kaydedildi. Yüzde 32 vasıflı eleman eksikliğini gösterirken, asgari ücretin artırılması, yüksek vergi, alacak tahsilatı ve kredi faizi sorunları da sıralandı.

'Her şey dahil' sistem terk edilirse sonuçlarına ilişkin tahminlerin değerlendirilmesinde ise yüzde 63 oranında turistlerin Türkiye tercihlerinde azalma olacağı görüşü hakim oldu. Geleceğin turizmini etkileyecek gelişmelerin başında online seyahat pazarı gösterildi.

'2015'ten daha kötü olacak'

Turizmcilerin yüzde 60'ı 2016'da turizmin 2015'ten daha kötü olacağı tahmininde bulundu. Turizmcilerin yüzde 24'ü, 2016'nın, 2015 gibi olacağını ifade ederken, yüzde 16'sı geçen yıldan iyi olacağını belirtti. Sektör temsilcileri 2016'da kamunun sektörle ilgili öncelikle ele alması gereken konuların başında kış istihdamına teşvik istedi. Ayrıca tanıtım bütçesinin artırılması, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun yeniden yazılması, turizm gelirlerinin ihracat gelirleri kapsamına alınarak teşviklerden yararlandırılması, kıyı kanununun günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi ve yenilenme teşviği de istendi.