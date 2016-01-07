Turizmcilerin vize korkusu: Türkiye’ye girmek zorlaşacak

AB ile imzalanan ‘Vize Serbestisi Diyaloğu ve Geri Kabul Anlaşması’ kapsamında Türkiye'nin, Haziran 2016’dan itibaren 89 ülkeye vize uygulamaya başlayacak olması turizm sektöründe endişe yaratıyor.

İHA'nın haberine göre, TC vatandaşlarının AB ülkelerine girişini kolaylaştırması beklenen bu anlaşma kapsamında Türkiye’nin vize politikasını AB ile tam uyumlu hale getirerek AB’nin vize uyguladığı tüm ülkelere vize uygulaması gerekiyor. Böylece Türkiye üzerinden AB’ye vizesiz-yasadışı giren göçmenler AB tarafından Türkiye’ye geri yollanabilecek.

Anlaşma gereği Türkiye’nin vize koyacağı ülkeler yasadışı göçmen potansiyeli yüksek olan Suriye, Afganistan gibi ülkelerle sınırlı kalmayacak. Türkiye’nin vize kolaylığı sağladığı ülkelerden gelen turistlerin uygulamadan etkileneceğini ifade eden Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) Başkanı Timur Bayındır, vizenin Türk turizmi için yeni bir riski barındırdığını belirtti.

Bayındır, “Türkiye vatandaşları için AB ülkelerine vizesiz seyahat son derece önemli bir adım. Ancak ülkemizin vizesiz seyahat olanağı ile turizmde rekabet avantajı sağladığı birçok ülkeden gelecek turist sayısında önemli oranda düşüş kaydedilecektir” uyarısında bulunarak şöyle konuştu:

“Burada en önemli adım ‘Geri Kabul Anlaşması’ süreci. Anlaşma kapsamında Türkiye’den AB’ye herhangi bir şekilde gidecek 3. ülke vatandaşları gittiği ülkeye kabul edilmez ise kayıtsız-şartsız Türkiye’ye iade edilecek. Bu süreç dikkate alındığında turizm sektörü olarak en önemli avantajlarımız olan ‘ülkemize vizesiz seyahat’ dönemi birçok ülke için sona erecek. Bu ülkeler arasında Arnavutluk, Azerbaycan, Belize, Bolivya, Bosna-Hersek, Fas, Ekvator, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Maldivler, Sırbistan, Ukrayna, Ürdün, Rusya Federasyonu, Moğolistan, Özbekistan, Peru, Tacikistan, Tunus ve Türkmenistan da bulunuyor.”

Vize kaldırılınca turist sayısında rekor artış olmuştu

Bu ülkelerin birçoğundan önemli sayıda turist geldiğini vurgulayan Bayındır, “Turist sayısındaki patlama bu ülkelerle karşılıklı vizelerin kaldırılması ile rekor oranda artmaya başladı. Örneğin, Rusya, İran, Gürcistan, Türki Cumhuriyetler ile Ortadoğu ülkelerini sayabiliriz. Kaldı ki vize uygulamadığımız ve vizesiz seyahat imkanı sağladığımız bu ülkelerin birçoğu Türkiye vatandaşlarına vize uyguladıkları halde, Türkiye AB’den bağımsız olduğu için kendi başına karar verebiliyordu. Örneğin karşılıklı olarak vizeleri kaldırdığımız Rusya 1 Ocak 2016’dan itibaren Türkiye vatandaşlarına tekrar vize uygulaması başlatırken, Türkiye ise Rusya vatandaşlarına vizesiz giriş uygulamasına devam edecek” diye konuştu.

"Şimdiden önlem alınmalı"

Sürecin Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve AB Bakanlığı tarafından şimdiden doğru olarak planlanması gerektiğine işaret eden Bayındır, atılacak adımların gösterileceği yol haritasının hayata geçirilmesinin turist sayısındaki azalmayı asgari seviyede tutabileceğini belirtti.

Türkiye üzerinden AB ülkelerine geçen yasadışı göçmenlerin geri kabulüne, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten üç yıl sonra, yani 1 Ekim 2017’de başlanması öngörülürken, vize muafiyetinin öne çekilmesine bağlı olarak bu uygulama da öne çekilerek Haziran 2016’da başlatılacak.