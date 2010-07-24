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Ekonomi

TURİZMCİLERİN HEDEFİ 71 MİLYON TURİST KUŞADASI (A.A)

24 Temmuz 2010 15:05

-TURİZMCİLERİN HEDEFİ 71 MİLYON TURİST KUŞADASI (A.A) - 24.07.2010 - Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) yönetimi, 2023 yılı hedeflerini anlatmak, turizm yatırımcılarının karşılaştığı sorunları tartışmak üzere İzmir ve Kuşadası'ndaki turizm yatırımcılarıyla bir araya geldi. TYD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gür'ün başkanlığında, Kuşadası Pine Bay Resort Otel'de yapılan toplantıya, yatırımcı, işletmeci turizmciler ile İzmir il Kültür ve Turizm Müdürü Abdulaziz Ediz ve Kuşadası Belediye Başkanı Esat Altungün de katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonunda bir açıklama yapan Gür, Türkiye'nin 1 milyon uluslararası nitelikte yatağı ve tesisleriyle turizmde çok iddialı bir durumda olduğunu belirterek, ''Cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023 hedefimiz ise 24 milyar dolar yatırımla, 71 milyon turist, 85 milyar dolar gelire ulaşmaktır. Bu hedefe ulaşmamız için turizm yatırımcıları olarak hangi bölgeye yatırım yapılabilir, hangi yatırımlar desteklenebilir, yeni yatırım alanlarının açılması ve gelişmesi için neler yapılabilir? gibi sorulara yanıt bulmak için toplantılar yapıyoruz'' dedi. Bölgelerin özelliklerini ön plana çıkaran turizm türlerine ağırlık vereceklerini söyleyen Gür, kültür turizminin yanı sıra inanç turizminin de geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

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