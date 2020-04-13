Turizmciler yerli turisti gözüne kestirdi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tatilciler bu sene evde kalmayı tercih ederken, turizmciler yerli turiste yönelik uygun tatil fırsatları hazırlamaya başladı.

Turizm sektörü Koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan iptal ve ertelemelerden olumsuz etkileniyor. Turizmciler, iptallerden doğan ücret ödemelerini yapmakta sıkıntılar yaşarken, yerli turiste yönelik uygun tatil fırsatları hazırlıyorlar.

Fiyatlar yüzde 50 azaldı

Türkiye’nin en ünlü tatil beldeleri, Çeşme, Bodrum, Fethiye ve Lara’da lüks otellerde ağustos ayında iki kişi için 5 günlük bir dinlenmenin maliyeti incelendi. Fiyatların geçtiğimiz yıllara göre incelenen her belde için yüzde 50 azaldığı görüldü.

Her yaz dünyaca ünlü isimlerin de tercih ettiği Çeşme’de bugünlerde rezervasyon yapıldığı takdirde Ağustos döneminde iki kişi için 5 yıldızlı otelde tam pansiyon 4 gece 5 günlük lüks bir tatilin bedeli 8 bin lira.

Yaz sezonunun en kalabalık dönemi olarak bilinen ağustos ayında aynı kriterde bir tatilin maliyeti, Antalya Lara’da 6 bin lira olurken, Fethiye ve Bodrum’da 5 bin lira civarından seyrediyor.

Turizm gelirlerinde yüzde 80'lik kayıp beklentisi

Öte yandan turizm sektörünün Koronavirüs kaynaklı büyük oranda gelir kaybı yaşaması bekleniyor.



Sektör temsilcileri, ülkelerin virüse karşı aldığı önlemler kapsamında sınır kapılarını iki yönlü kapatmasıyla yabancı turist tarafında bu sene gelir beklemiyor. Kısıtlı sayıda yerli turist öngören turizmciler, bu yılı geçtiğimiz yıla göre yüzde 80’lik gelir kaybıyla kapatmayı öngörüyor.