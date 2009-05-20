Turizmciler yazdan umutlu

Kriz döneminde Türkiye'nin büyük umutlar bağladığı turizm sektörü sıkıntılı bir sezon açılışı gerçekleştirdi. Yılın ilk üç ayında turist sayısı yüzde 11 düşerken, özellikle Türkiye'nin ikinci önemli pazarı Rusya'dan ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Turizmciler ise umutlu. Yaz aylarıyla birlikte İspanya, İtalya gibi pahalı ülkeler yerine Türkiye'ye ilginin artacağını düşünüyorlar. Ancak hükümetten de beklentileri var.



Beklentilerin üzerinde bir talep düşüşü yaşayan sektör özellikle Rusya pazarında sıkıntılı.



Hükümetten özellikle iki konuda destek isteyen sektör, umduğunu bulamamaktan şikayetçi.



Turizm sezonunun yaz aylarıyla kısıtlı olduğu Türkiye'de turizmciler, yıl boyu çalıştırdıkları elemanların SSK primlerinin yaza ertelenmesini istemiş ama bu talebine olumlu yanıt alamamıştı.



Sektörün bir diğer beklentisi ise maliyetler içerisinde büyük bir yer tutan alkollü içeceklerdeki yüksek ÖTV'nin indirilmesi. Henüz bu talebe de olumlu bir yanıt alınabilmiş değil.



Ancak turizmciler gene de önümüzdeki dönemden umutlu. İspanya'ya gitmeyi düşünen turistlerin bu yıl Mısır ve Türkiye'yi tercih etmesi yaz aylarında turist sayısındaki düşüşü tersine çevirecek gibi görünüyor

