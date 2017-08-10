Turizmciler kurban bayramı tatilinin uzamasını istiyor; Ekonomi Bakanı 'çalışmalıyız' diyor

Turizmciler zafer bayramı ve kurban bayramının peş peşe gelmesiyle oluşan 6 günlük tatilin, 10 güne uzamasını istiyor. Bu sayede 1 milyon kişinin tatile çıkıp 1 milyar lira harcamasını bekliyorlar. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise Türkiye’nin tatilden çok çalışması gerektiğinin altını çiziyor. Bu fikre katılan ihracatçılar, “Biz üretirsek ülkeye 2 milyar dolar kazandırabiliriz” yorumunu yapıyor.

Kurban bayramına az bir zaman kala tatilin ne kadar olacağı tartışmaları farklı bir boyut kazandı. Turizmciler 6 günlük bayram tatilinin 28-29 Ağustos’un da dahil edilerek 10 güne uzatılmasını, böylece turizmde gelirlerin artmasını isterken, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise aksi yönde bir açıklama yaptı. Zeybekci, kurban bayramı tatili ile ilgili olarak, “Türkiye’nin tatilden daha çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili alınacak kararlara da saygı duyuyorum” dedi. Bakan Zeybekci’nin açıklamasının ardından ise Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, tatilin 10 gün olması halinde 1 milyon kişinin tatile çıkacağını ve 1 milyar liralık da gelir elde edileceğini ifade etti. Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ise Kurban Bayramı tatiliyle ilgili “Bu konu Bakanlar Kurulu’na gelmedi. Bakanlar Kurulu’na gelirse konu konuşulur. Türkiye için en hayırlısı neyse o karar verilir” dedi.

Dün yapılan tüm bu açıklamalar sonrası akıllara ‘İş mi, tatil mi?’ sorusunu getirdi. Biz de bu soruyu hem ihracatçılara hem de turizmcilere sorduk. Her iki taraftan da farklı cevaplar aldık.

2 milyar kazandırırız

* Sanayicinin bir gününün bile çok değerli olduğunu dile getiren Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, “Bu milletin çalışmaya ihtiyacı varken, tatili uzatalım demek doğru değil. Türkiye’ye yabancı turist gelmesi gerekiyor. Yerli turist zaten izin alıp tatile çıkabiliyor. Neden bir daha bayramda tatile çıksın ki. 6 gün tatil bile fazlayken, 10 güne çıkarılması saçma olur. Bu ülkenin çalışmaya ve işe ihtiyacı var” dedi.

* İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı da Bakan Zeybekci ile aynı görüşte. Yurtiçinde turizmi arttırmak amaçlı yapılan hareketler ihracat büyük sıkıntı veriyor. Tatilin uzaması ile ilgili beklenti bile oluşturulmamalı. 10 günde yurtiçinde 1 milyar liralık gelir oluşacak deniyor. Biz üretir ve ihracat yaparsak 2 milyar dolar ülkeye kazandırabiliriz” diye konuştu.

* Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt da turizmciler açısından tatilin uzaması gerektiğini ifade etti. Turizm gelirlerin son yıllarda büyük sıkıntıda olduğunu söyleyen Halil Özyurt, “Avrupa’dan çok az turist geliyor. Avrupalılar bizi politik kıskaca aldı. Türkiye’ye turist göndermiyorlar. Bir tek iç pazar kaldı. Bodrum yerli turisti bekliyor. Bodrum özellikle 3 yıldır büyük sıkıntılar yaşıyor. 3 yıl önce Bodrum’da sel oldu. Geçen yıl 15 Temmuz darbe girişiminin etkisi büyük oldu. Bu sene de depremle gündeme geliyoruz. Ancak sağlam olduğumuz kanıtlandı. Binalarımızda hasar dahi olmadı. Tatilin uzun olması bizim için çok yararlı olacaktır. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci doğru söylüyor, mutlaka çalışmak gerekiyor. Ancak insanlar tatil psikolojisindeyken ne kadar çalışabilir. İnsanların daha verimli çalışmasının yolu tatilden geçiyor” ifadelerini kullandı.

Turizm sektörü olumlu etkilenir

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da söz konusu tatil süresince otellerde konaklayanların sayısının 300-500 bin arasında, toplamda ise eş, dost, akraba ziyareti ve diğer amaçlı seyahat edenlerin sayısının 1 milyonun üzerinde olacağını, hatta milyonlarla ifade edileceğini söyledi. Ayık, tatilin uzatılmasının sektörü olumlu yönde etkileyeceğini ifade ederek, “Uzun tatil olursa insanlar önce tatillerini yapacak, dinlenecek, sonra da dini vecibelerini yerine getirebilecek” dedi.

"Ben sanayiciyim çalışmak isterim""

TÜRKİYE’nin ne büyük otomotiv üreticilerinden biri olan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün de tatil tartışmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Ben sanayiciyim. Tabi ki çalışmak isterim. Türkiye üretmeli. En önemli konsantrasyonumuzun bu olması gerekiyor.”

Her zamanki gibi yapalım

TÜRKİYE’nin en büyük sanayi gruplarından biri olan Kibar Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, tatilin uzatılmasına ilişkin, “Her zaman yaptığımız gibi yapalım. Yani üretelim” açıklamasını yaptı.

Perakendeci de tatil istiyor

PENTİ Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo da tatilin uzamasından yana. Konunun her iki tarafının da haklı olduğunu söyleyen Sami Kariyo, “Burada bir tercih yapılması gerekiyor. Sadece üreticiyseniz tatil olmasın dersiniz. Ancak bir perakendeci olarak tatil dönemlerinin büyük fırsat olduğunu düşünüyorum. Bakan Zeybekci haklı ancak tatil olursa insanlar alışveriş yapar” diye konuştu.